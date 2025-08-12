為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    港澳人士申請定居 將增長期居留規定

    港澳人士申請定居，不必放棄護照，但會新增「長期居留」規定，防堵中共滲透。（路透檔案照）

    2025/08/12 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，未來中國人申請在台定居，須繳喪失原籍及放棄中國護照證明。香港人是否比照辦理？知情官員說，港澳人士申請定居，不必放棄護照，但會新增「長期居留」規定，防堵中共滲透。

    熟稔國安問題的官員受訪表示，母法兩岸人民關係條例第九條之一明定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照，修正許可辦法是完善法規；但「香港澳門關係條例」無放棄護照的規定，所以港澳人士來台定居不必放棄特區護照。

    不過，官員強調，中國在香港不斷「洗人口」，從一九九七年每天一五○人，經廿七年時間到現在，已超過一五○萬中國人入籍香港。「港版國安法」施行後，大批港人對「一國兩制」失望移民海外，中國就從大陸補充「專業」移民入港，目前香港有逾二百萬人口是中國人。

    官員透露，未來對於要移民台灣的港澳人士，會有更多安全管理的機制，主管機關將修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，新增「長期居留」的規定，防堵中共藉港澳對台統戰滲透。

    官員指出，港澳的移民政策會和國際接軌，現行港澳人士在台居留滿一年且居住三三五天以上，第二年就可申請定居，全世界沒有這麼寬鬆的規定。據規劃，港澳人士來台居留定居制度，將改為「居留」、「長期居留」、「定居」，將增設的「長期居留」，類似外國人永久居留概念，亦會有國安觀察期。

    官員指出，在「長期居留」期間內，將開放申請個人工作許可及自由出入，提供更多元彈性的居留模式，讓港澳人士依照個人規劃決定是否申請定居。

