    首頁　>　政治

    中配李貞秀接民眾黨不分區立委 恐卡關國籍法》劉世芳：民選公職不許效忠兩個國家

    立院內政委員會昨排審「行政區劃法草案」，內政部長劉世芳會前受訪時表示，民選公職必須對中華民國效忠，「不允許效忠兩個國家」。（記者羅沛德攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，民眾黨不分區立委排名第十五的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法如願就任成為首位中配立委。內政部長劉世芳昨受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，我們是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，「不允許效忠兩個國家」。

    站在中華民國政府立場上

    我們承認中華人民共和國

    李貞秀雖已取得我國身分證，但仍具有中華人民共和國國籍，內政部等單位先前多次強調，「國籍法」規定，擔任公職不能有雙重國籍，應於就職前放棄。

    立法院內政委員會昨排審「行政區劃法草案」，劉世芳會前受訪時表示，按照國籍法第廿條第四款規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」

    劉世芳提醒立委，依國籍法規定，希望在就職一年內放棄其他外國國籍。至於中配如何放棄國籍，中國有放棄國籍的申請程序，就從中國政府規定。

    媒體追問，中華人民共和國在憲法上是否是一個國家？劉世芳說明，按照憲法增修條文、歷屆總統的講話都說得非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府立場上，是承認中華人民共和國的，中華人民共和國的法定效力文件，不管是海基會、海協會，或是兩岸之間往來，就是官方證明文件。

    另外，花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因中國國籍問題，違反國籍法遭解職，劉世芳表示，現在台灣在有關中配參選或就職相關規定，是按照兩岸人民關係條例、國籍法，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個不同國家。

    對於另有四名里長面臨鄧萬華類似狀況，劉世芳表示，這些里長其實最近才放棄戶籍，他們可能對法律沒那麼清楚，希望地方政府能就法律方面提供村里長參考。

    有村里長反映，回中國後拿不到放棄國籍的正式文件，劉世芳說，「他們有試看看嗎？」移民署有關放棄戶籍的作業，已有近九成已完成程序，幾名選上里長的也是最近才完成。內政部是國籍法主管機關，請按照法律規定，「尤其是民選公職」。

