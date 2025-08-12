為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    涉詐領助理費 國民黨高雄市前議長曾麗燕 二審仍判刑12年

    國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，二審仍判處十二年徒刑、褫奪公權六年。（資料照）

    國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，二審仍判處十二年徒刑、褫奪公權六年。（資料照）

    2025/08/12 05:30

    〔記者鮑建信、葛祐豪／高雄報導〕國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，高等法院高雄分院昨天宣判，仍判處曾麗燕十二年徒刑、褫奪公權六年；高雄市議會表示，本案尚未三審定讞前，曾麗燕仍保有議員身分。

    十年期間 共詐領超過千萬助理費

    判決書指出，二○一○年十二月廿五日至二○一五年三月底，曹雪禎擔任曾麗燕助理，離職後由曾的胞妹曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款業務。曾麗燕指示曹女等二人，利用虛報人頭、低薪高報等手法，自二○一○年起至二○二一年三月止，十年間共詐領一○五三萬元助理費等，挪為服務處支出等私人用途，被高雄地檢署起訴。

    高雄地院開庭審理後，認為曾麗燕涉嫌觸犯公務員利用職務詐取財物等三罪，併處執行刑十二年、褫奪公權六年。曾麗鴻判處有期徒刑三年六月、褫奪公權二年；曹雪禎則處不得易科刑二年二月、褫奪公權二年，另易科刑處三月。曾麗燕等三人均上訴，今年六月下旬高雄高分院開辯論庭，曾麗燕出庭仍否認犯行。

    三審未定讞前 曾仍保有議員身分

    二審合議庭昨宣判，仍認定曾麗燕涉犯貪污三罪，併處執行刑十二年、褫奪公權六年；曾麗鴻和曹雪禎改判四年四月和二年九月徒刑，全案可上訴。

    七十二歲的曾麗燕已連任四屆市議員，二○二○年前議長許崑源身亡，她獲國民黨提名參加議長補選勝出。昨天判決出爐後她都未接電話；友人透露，曾相當失望，認為被冤枉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播