涉詐領助理費 國民黨高雄市前議長曾麗燕 二審仍判刑12年

國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，二審仍判處十二年徒刑、褫奪公權六年。（資料照）

2025/08/12 05:30

〔記者鮑建信、葛祐豪／高雄報導〕國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，高等法院高雄分院昨天宣判，仍判處曾麗燕十二年徒刑、褫奪公權六年；高雄市議會表示，本案尚未三審定讞前，曾麗燕仍保有議員身分。

十年期間 共詐領超過千萬助理費

判決書指出，二○一○年十二月廿五日至二○一五年三月底，曹雪禎擔任曾麗燕助理，離職後由曾的胞妹曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款業務。曾麗燕指示曹女等二人，利用虛報人頭、低薪高報等手法，自二○一○年起至二○二一年三月止，十年間共詐領一○五三萬元助理費等，挪為服務處支出等私人用途，被高雄地檢署起訴。

請繼續往下閱讀...

高雄地院開庭審理後，認為曾麗燕涉嫌觸犯公務員利用職務詐取財物等三罪，併處執行刑十二年、褫奪公權六年。曾麗鴻判處有期徒刑三年六月、褫奪公權二年；曹雪禎則處不得易科刑二年二月、褫奪公權二年，另易科刑處三月。曾麗燕等三人均上訴，今年六月下旬高雄高分院開辯論庭，曾麗燕出庭仍否認犯行。

三審未定讞前 曾仍保有議員身分

二審合議庭昨宣判，仍認定曾麗燕涉犯貪污三罪，併處執行刑十二年、褫奪公權六年；曾麗鴻和曹雪禎改判四年四月和二年九月徒刑，全案可上訴。

七十二歲的曾麗燕已連任四屆市議員，二○二○年前議長許崑源身亡，她獲國民黨提名參加議長補選勝出。昨天判決出爐後她都未接電話；友人透露，曾相當失望，認為被冤枉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法