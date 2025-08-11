為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投「去游」罷團市場街掃 號召志工加入

    南投「去游除垢」罷團志工，10日與南投縣議員沈夙崢前往南投市場街掃，散發文宣品宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團志工，10日與南投縣議員沈夙崢前往南投市場街掃，散發文宣品宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/11 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投「去游除垢」罷團志工，昨與縣議員沈夙崢前往南投早市，進行街掃與民眾面對面交流，爭取支持罷免立委游顥。沈夙崢指出，國民黨推動「中配六改四」政策，表面上是縮短中配取得身分證的年限，實際上卻帶來健保制度崩壞的隱憂。

    綠議員批中配六改四衝擊健保

    沈夙崢指出，目前藍營雖已撤回「中配六改四」法案，但如果罷游不成功，游顥等人可能重提此法案， 許多未對台灣社會有長期貢獻的人，將能更快速享有全民健保，增加健保負擔、壓縮本國民眾的醫療資源。

    沈夙崢也說，財劃法修法將造成地方財源減少，偏鄉基礎建設、長照服務與社會福利勢必受到衝擊，南投這類非六都縣市的公共服務將首當其衝，嚴重影響地方發展。

    「去游除垢」罷團志工石育民強調，昨天的街掃行動，有來自台北的罷團夥伴特地南下，一同在南投市區分發扇子等文宣品，也希望號召全台志工加入行列，用行動罷免不適任藍委，捍衛健保與地方建設。

    游顥陣營回應，財劃法修法，每年為南投增加一三八億元預算，健保署也說明縮短中配入籍年限對健保並無影響，且該法案已撤回，綠營不要一再造謠抹黑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播