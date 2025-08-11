南投「去游」罷團市場街掃 號召志工加入

南投「去游除垢」罷團志工，10日與南投縣議員沈夙崢前往南投市場街掃，散發文宣品宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/11 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投「去游除垢」罷團志工，昨與縣議員沈夙崢前往南投早市，進行街掃與民眾面對面交流，爭取支持罷免立委游顥。沈夙崢指出，國民黨推動「中配六改四」政策，表面上是縮短中配取得身分證的年限，實際上卻帶來健保制度崩壞的隱憂。

綠議員批中配六改四衝擊健保

沈夙崢指出，目前藍營雖已撤回「中配六改四」法案，但如果罷游不成功，游顥等人可能重提此法案， 許多未對台灣社會有長期貢獻的人，將能更快速享有全民健保，增加健保負擔、壓縮本國民眾的醫療資源。

沈夙崢也說，財劃法修法將造成地方財源減少，偏鄉基礎建設、長照服務與社會福利勢必受到衝擊，南投這類非六都縣市的公共服務將首當其衝，嚴重影響地方發展。

「去游除垢」罷團志工石育民強調，昨天的街掃行動，有來自台北的罷團夥伴特地南下，一同在南投市區分發扇子等文宣品，也希望號召全台志工加入行列，用行動罷免不適任藍委，捍衛健保與地方建設。

游顥陣營回應，財劃法修法，每年為南投增加一三八億元預算，健保署也說明縮短中配入籍年限對健保並無影響，且該法案已撤回，綠營不要一再造謠抹黑。

