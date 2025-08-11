罷免林思銘 綠營合體罷團竹北拜票

為罷免國民黨立委林思銘衝刺，竹北市代范格菱（左起）、 邵啟月、新竹市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆等人，昨早在竹北市場拜票。（竹二罷團提供）

2025/08/11 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕爭取八二三大罷免在新竹縣大成功，民進黨新竹縣、市的多位黨公職人員，昨天早上合體在竹北市天后宮旁的竹北市場掃街拜票，協助竹二罷團拚「陸戰」，呼籲鄉親廿三日站出來行使自己的公民權，用選票表達同意罷免新竹縣第二選區國民黨立委林思銘，且不同意重啟核三。

民進黨新竹縣議員歐陽霆、新竹市議員劉康彥，昨天攜手同黨籍竹北市民代表邵啟月、范格菱、曾玉菱，聯手竹二「撕除惡銘」罷團志工宣傳造勢。歐陽霆說，剩下倒數兩週，身為民進黨的公職人員，絕對會與公民站在第一線一起打拚。

劉康彥說，國民黨與台灣民眾黨在國會聯手通過許多違憲、有爭議的法案，林思銘身為國民黨立法院黨團幹部，自始至終完全聽命黨團總召傅崐萁，他就是造成不正常國會的始作俑者之一，呼籲在外地工作求學的新竹縣年輕選民，八二三返鄉投票。

范格菱說，他們用理性溝通與民眾互動，確實獲得不少鄉親認同和支持。她呼籲鄉親多多了解這次大罷免的訴求，好好思考我們需要怎樣的未來。

曾玉菱則說，面對國民黨以大量物資舉辦說明會，民進黨將以陪伴的真實作為，跟公民團體並肩作戰到最後一刻。

