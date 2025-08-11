罷免羅明才 「拔羅波」安坑市場催票

民進黨新北市黨部陪同罷團到安坑市場掃街，呼籲同意罷免羅明才。（記者賴筱桐攝）

2025/08/11 05:30

直搗藍營鐵票區 批羅面臨罷免才積極 號召民眾823投同意票

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕八月廿三日將舉行第二波立委罷免案及公民投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨天陪同推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」到新店安坑市場掃街，直搗藍營鐵票區，眾人高喊「同意罷免、拒絕核廢」口號，號召民眾八二三站出來行使公民權，展現人民意志。

蘇巧慧說，八二三是國會恢復秩序的公民運動再延續、第二回合，希望大家站出來，用人民的聲音告訴國會議員，以台灣價值為優先，遵守憲政和國會秩序。她說，安坑是民進黨傳統比較辛苦的地方，更應該表達訴求，讓居民了解公民團體的意志。

議員質疑 羅當立委30年做了什麼

對於羅明才連續二天邀請藍營縣市首長催票，市議員陳乃瑜認為，網友流傳一句話，「大罷免治百病」，羅明才擔任立委卅年，鄉親對於羅長什麼樣子、做什麼事情都一知半解，這次罷免行動促使羅明才積極，在立法院又唱又跳，認真參與地方行程、站路口，但是立委的工作要看問政表現，卅年來地方的交通、停車問題，不知道羅明才做出什麼努力和貢獻？

市議員陳永福特助陳韋任說，選前黃金週配合「拔羅波」團隊行程，將舉辦造勢活動。

板橋罷、松信走唱團 音樂會聲援

此外，「拔羅波」昨天下午舉辦小型音樂會，邀請「板橋罷」和「松信走唱團」演出〈APT〉、〈三天三夜〉、〈晚安台灣〉、〈島嶼天光〉等曲目，並舉行公民肥皂箱活動，由志工講述罷免不適任立委的理由。

侯友宜、謝國樑 陪羅掃街反罷免

另一方面，羅明才昨邀新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑到新店建國仁愛市場反罷，外傳羅明才為接棒立法院副院長的熱門人選，羅回應，最重要的是回到初心，「我通通不會去想那個問題」，希望八月廿三日七席藍委都要過關，以及攸關新北市發展的新版財政收支劃分法統籌分配稅款盡快落實。

對於外界質疑卅年來沒有貢獻，羅明才回應，他一直在地方打拚，使新店交通四通八達，爭取寶高軟體智慧園區建設，迎接人工智慧時代，也爭取科技大廠來落地生根，民主社會尊重不同聲音，盼「大惡罷」快結束，也呼籲總統賴清德好好救災、面對美國關稅壓力，才是人民共識。

