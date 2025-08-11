台共產黨收中資介選無罪 檢上訴批「判決違背法令」

台灣人民共產黨主席林德旺等人涉受中共境外敵對勢力資助，推舉副主席鄭建炘參選台北市議員，舉辦造勢活動、發放走路工，台北地院一審判無罪。台北地檢署認為「判決違背法令」，不服提起上訴。（資料照）

2025/08/11 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台灣人民共產黨主席林德旺等人涉受中共境外敵對勢力資助，推舉副主席鄭建炘參選台北市議員，舉辦造勢活動、發放走路工，台北地院一審判無罪。台北地檢署認為「判決違背法令」，批法官錯誤引用判例，搞錯最高法院對候選人的解釋，以及曲解反滲透法構成要件，甚至就鄭男非法參選部分漏而未判，不服提起上訴。

法官錯誤引用判例 搞錯對候選人定義

判決指出，法官引用「最高法院九十四年度台上字第二四八二號」判例，先敘明候選人身分須於中選後公告名冊後才生效，再指反滲透法第四條的構成要件，行為人須符合選罷法第四十五條規定的行為，由於此案被告林德旺等人，在為鄭建炘站台、造勢時，鄭男尚未經公告為台北市議員候選人，不能依反滲透法處罰，宣判無罪。

請繼續往下閱讀...

對此，北檢指法官錯誤引用判決，最高法院對候選人的定義，實際是「為導正不擇手段的選舉文化，不限須在主管選舉機關公告候選人名單後，或公告競選活動期間內」，法官在林德旺案摘錄的內容，其實為判例的「上訴意旨」。

檢方進一步指出，選罷法第九十九條投票行賄罪，法院審理時均認定，行為人行賄時就算尚未發布選舉公告，或未登記參選，但只要日後成為候選人，當時的不法行為即構成犯罪。

曲解反滲透法規範 非法參選漏而未判

檢方認為，反滲透法第四條「任何人不得收受滲透來源指示、委託或資助，為選罷法第四十五條各款行為」，規範的是「行為主體」，並非身分犯，法官卻曲解構成要件；而鄭建炘確實違反選罷法第四十五條第七款「參與競選」，卻漏而未判，判決已明顯違背法令。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法