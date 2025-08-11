多人被控違選罷法》罷免羅廷瑋團體 怒批國民黨報復追殺

罷免國民黨台中市立委羅廷瑋領銜人「呱呱」（圖左）與鷹爸都收到司法傳票。（記者許國楨攝）

2025/08/11 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕第一波大罷免上月廿六日投票後，罷免國民黨台中市立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」領銜人呱呱，以及台灣「鷹爸」徐柏岳等多名志工，陸續收到司法傳票，被控告的罪名是違反「公職人員選舉罷免法」。「敲羅行動」昨天痛批，罷免是憲法保障的公民權利，如今卻遭國民黨透過法律手段報復打壓追殺，形同對異議聲音進行「政治清算」，呼籲民眾在八月廿三日再次站出來捍衛民主。

對此，羅廷瑋陣營無回應。國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，與黨部無關，「不要什麼事都往我們臉上貼」；台中市警局第六分局以「偵查不公開」為由，拒絕任何說明。

「敲羅行動」昨天指出，國民黨自認七二六大獲全勝，隨即對多個罷團展開追殺與清算，目前已知全台至少十位罷團領銜人或志工收到司法傳喚通知書。

罷羅領銜人「呱呱」表示，收到台北地檢署傳票，卻不知是誰提告？也不知告訴內容，但他幾乎可以肯定這不是單一個案，「這是國民黨針對罷團的政治追殺，透過司法施壓操弄罷免案，是精心策劃的蓄意行動，目的是讓以後對國民黨有意見的公民不敢再站出來，甚至噤聲，最後就沒有人願意參與公民運動」。

曾多次公開聲援罷免行動的「鷹爸」徐柏岳則說，上週收到台中市警局第六分局傳喚通知書時相當訝異，把消息上傳網路後，短短八小時內就有三位網友（志工）說，也收到同樣的通知書，他擔憂這是藉由司法濫訴製造寒蟬效應、壓制公民發聲的集體行動，與反送中時期香港的情況相似。

