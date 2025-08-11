罷團控疑有走路工 楊瓊瓔斥造謠

line招募人力資訊，內容有潭水亭、造勢及時薪190等字樣。（罷團提供）

2025/08/11 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委楊瓊瓔九日在台中市潭子區舉辦反罷免造勢大會，罷團「中三拒瓔」昨表示，根據民眾提供的訊息，造勢現場疑似出現動員「走路工」現象，民眾提供截圖表示，在造勢前幾日，某人力仲介公司發出招募活動人員訊息，質疑就是這場造勢的「民意」基礎；楊瓊瓔則反批，「室內活動說你宴請椿腳，戶外人多爆棚說你走路工」，為了罷免甚麼都能捏造，無所不用其極。

「中三拒瓔」表示，根據民眾提供資訊，某人力開發公司在line傳訊息，徵求九日晚上「造勢活動」參加人員，並有「晚上六點到八點」、「（工作內容）坐著／協助造勢」、「時薪一九○」等訊息，疑似主辦單位擔心人數不足而特別找人。

請繼續往下閱讀...

「中三拒瓔」指出，楊瓊瓔在造勢中強調自己是「十一萬票選出來的立委」，並稱罷免團體是「選輸起呸面」（台語選輸翻臉）。公民團體罷免的初衷，是希望國會能回歸專業，由真正關心民瘼、專注立法的立委服務選民，而非跟藍白一同毀憲亂政、濫刪預算或親中，但楊瓊瓔未正面回應罷團訴求，反而花費資源動員群眾，試圖製造「民意擁護」假象，更企圖將罷免行動簡化為政治鬥爭。

「中三拒瓔」強調，一個需要靠花錢找「走路工」來壯大聲勢的立委，如何能代表真正的民意？一個不願正視人民訴求，只會用抹黑與動員來應對的民意代表，真的適任適格嗎？呼籲中三選區的選民看清真相，響應罷免行動，讓國會回歸專業，選出真正為人民發聲的立法委員。

楊瓊瓔則回應，造謠一張嘴、闢謠跑斷腿！民眾踴躍支持反罷免，就是告訴刻意挑起對立，打著民主反民主的罷團與民進黨，人民不同意不正義，她希望造謠和不實指控到此為止，社會對罷免的惡質行為會反撲，大家的眼睛是雪亮的，政治不能跳脫既有道德底線，七二六證明過一次，八二三同樣會再次證明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法