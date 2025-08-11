決戰823》綠營女力出擊 挺進竹山籲罷游顥

民進黨台北市議員林亮君等人，昨到竹山市場掃街宣傳罷游顥。（罷團提供）

2025/08/11 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕八二三罷免投票進入倒數，民進黨女力出擊！陳培瑜、黃秀芳、陳素月、林月琴與羅美玲五名立委與台北市議員林亮君，昨齊聚南投竹山，並深入竹山市場拜票，呼籲南投鄉親八二三一定要站出來，投票罷免立委游顥。

游顥請來陳玉珍助陣

游顥陣營昨天同樣迎來國民黨女立委助陣。立委陳玉珍陪同游顥到南投水里市場拜票，陳玉珍表示，去年南投鄉親選出游顥這樣的好立委，此次更應站出來反惡罷，全力挺游顥，投下不同意罷免票。

黃秀芳等女性民代昨天到南投，全力支援罷團。黃秀芳表示，游顥等藍白立委聯手亂砍亂刪預算，毀憲亂政，游顥跟隨立院國民黨團總召傅崐萁到中國密室交流，讓台灣民主、主權一點一滴被消失，呼籲南投鄉親八二三投下同意罷免票。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜也指出，游顥該被罷免的一個主要原因，就是去年跟著傅崐萁到中國，到底見了誰？談了什麼事情？有沒有簽下什麼祕密合約或協定？都應該清楚交代。

羅美玲說，自己也是外配，「中配六改四」法案對所有新住民造成分化，中配或外配都反對，新住民政策需整體檢視，而非分化。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則引用動畫「鬼滅之刃」的劇情比喻這場罷免之戰，強調在艱困的地方戰鬥，黑夜總會過去，一定能迎來照亮世界的光。

陳玉珍一連兩天到南投力挺游顥，前晚到名間夜市反罷，昨天上午則陪同游顥掃街拜票。陳玉珍表示，目前民眾最想要的是安居樂業、過好日子，不想要搞罷免，游顥是一名優質立委，光財劃法修法通過，每年即為南投縣民多爭取一三八億元預算，對南投各項建設、教育及社會福利，都相當有幫助，去年民眾做出正確選擇、選出游顥，這次更應再做出一次正確選擇，投下不同意罷免票，力挺游顥過關。

國民黨立委游顥由陳玉珍陪同到南投水里市場拜票。（游顥服務處提供）

