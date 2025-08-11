中配李貞秀接民眾黨不分區 恐卡關國籍法

民眾黨不分區立委排名第十五的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法如願就任成為首位中配立委。（記者陳逸寬攝）

2025/08/11 05:30

〔記者林哲遠、陳鈺馥／台北報導〕民眾黨昨天召開黨代表大會，黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲為黨內不分區立委訂立的「兩年條款」，亦即除因前立委吳春城提前請辭而遞補上的劉書彬（排名第九）外，黃珊珊、黃國昌等七位立委都將在明年一月底請辭，並由排序第十名起備位立委就任，不過排名第十五的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法如願就任成為首位中配立委。

應於就職前放棄中籍

李貞秀雖已取得我國身分證，但仍具有中華人民共和國國籍，內政部等單位先前多次強調，「國籍法」規定，擔任公職不能有雙重國籍，應於就職前放棄。

請繼續往下閱讀...

內政部曾透過新聞稿表示，國籍法明文規定，中華民國國民兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。陸委會也曾表示，「國籍法」為硬性規定，要擔任公職就不能有雙重國籍，這與國籍承認與否無關，除非放棄原國籍，「不然就不要任公職」。

據了解，前南投縣議員史雪燕因未放棄中國籍，被內政部以違反國籍法解除南投縣議員公職。最新案例是花蓮縣富里鄉村長鄧萬華也因雙重國籍，被解除村長職務。若李貞秀仍不放棄中國籍，將難以擔任立法委員。

在落實「兩年條款」的情況下，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷等七位立委都將在明年一月底請辭；民眾黨不分區第十至十六名分別為︰資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社科院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。

另，排名第十七的徐瑞希已退黨、排名第十八名的楊弘意為男性，也讓排名第十九的民眾黨團主任陳智菡，因女性保障名額，可望在劉書彬於二○二七年初卸任後，遞補至少擔任一年立委；若李貞秀因國籍問題無法就任，陳智菡甚至可在明年就任立委。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法