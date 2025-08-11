中共資訊戰升級》反串台派引戰、醜化賴

抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。（圖取自抖音）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台資訊戰手法推陳出新，據透露，抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，美國川普總統辦公室掛上賴清德照片。

國安局報告先前就顯示，中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密，今年前三個月蒐獲爭訊已有五十一萬多則、異常帳號三千六百多組，多數為中共網軍。

造謠南部風災 總統還在跳舞

據了解，中共持續對台展開資訊戰，近期在抖音、臉書等平台，常有醜化賴總統影片瘋傳，其中一支賴清德無視南部災情的跳舞影片，故意挪用二○二三年七月出席「信賴台灣姐妹會」活動的舊畫面，造謠稱南部風災時，總統還在跳舞慶祝。

此外，「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」抖音號偽裝成台派粉專，發布數十支短影音爭議訊息，部分用詞、文字出現簡體字，聲稱台灣士兵渴望能像烏克蘭士兵一樣為國家榮光戰鬥，描述稱「賴總統，台灣準備好了」。

該粉專也製作影片支持「八二三罷免」及搭配賴清德照片，文案描述同意罷免，讓共產黨台灣分黨「KMT」停止亂台，讓腐敗蛀蟲消失在台灣，把這些亂台精神中國人也趕回中國去。甚至聲稱美國開始舔台，美國川普總統辦公室掛上賴總統照片，卻將賴的髮型改成金正恩。

民眾接收訊息 很難識別真假

熟稔中共統戰的官員昨受訪表示，中共對台資訊戰的樣態確實有「反串」現象，手法是讓你難以識別，比較難揭露或反駁，這種迂迴和反串宣傳的招式，民眾在接收時很難識別真假。

官員指出，除不實資訊要澄清外，對於反串資訊也要即時澄清，先前就有不明人士造謠政府把中國人趕出去或註銷某人台灣身分，立場看似「自己人」，但描述內容都不是事實。

他分析，這是在網路空間製造網民的激情，裂解台灣社會、朝野政黨的信任，破壞台灣民眾對政府的支持。有些較挺台灣的人，知道不是事實後，情緒可能會降下來，久了會覺得政府無作為，這種手法是非常陰毒，利用語境和立場一致來進行分化。

