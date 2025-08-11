9月舉辦打擊外國資訊操弄研討會》AIT：GCTF致力強化全社會韌性

全球合作暨訓練架構（GCTF）今年邁入成立第十年，圖為今年一月「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。（資料照，外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年成立十週年的全球合作暨訓練架構（GCTF）將於九月及十一月在台北舉辦兩場國際研討會，主題分別為「打擊外國資訊操弄與干預」及「能源安全」。對此，美國在台協會（AIT）表示，研討會主題體現GCTF致力於解決關鍵全球議題的承諾，並將藉研討會增強全社會韌性。

兩場研討會的訊息日前於AIT社群媒體對外揭露。AIT發言人回覆提問表示，選擇這兩項研討會主題，體現GCTF致力於解決關鍵全球議題的承諾；研討會藉由強化能源安全、提高媒體素養，與有效應對網路威脅等努力，增強全社會的韌性。

AIT發言人指出，這兩場研討會與其他所有 GCTF計畫相同，由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）、加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等GCTF成員共同規劃。

AIT發言人強調，在二○二五年GCTF成立十週年之際，研討會將繼續秉承傳統，成為分享台灣經驗、促進理念相近夥伴合作、制定應對共同挑戰的新措施平台。

民進黨立委沈伯洋受訪表示，GCTF不是每年都會講到認知作戰，今年又回歸討論資訊戰相關議題，凸顯中國近期開始大量發起資訊操弄攻擊，近幾個月，可以看到中國對副總統蕭美琴、颱風災損等議題的資訊操作。

沈伯洋認為，這也是要告訴GCTF會員國，應建構國與國之間分享情報、資訊作戰的平台，一定要跨國協作，才能拼湊出中國整體的圖像，這正是GCTF串聯的意義。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，這兩個主題應是GCTF內部評估，現在最需要處理、台美雙方已有特定研究成果的領域，美國一直以來對資訊操弄、假訊息等議題皆有所研究，台灣其實是受到資訊操弄及干預的第一線，也有很深厚的研究成果，如今GCTF召開相關議題的國際研討會，應是將本來長期有合作的項目做延伸。

陳方隅也指出，美國總統川普上任後，雖然砍掉美國國際開發總署（USAID）等許多相應的預算及機構，但GCTF財源一直都很穩定，並受到美國國會支持，GCTF進行練習、培訓，符合各方面的政治議程及社會需要。

至於十一月將舉辦的「能源安全」國際研討會，陳方隅分析，能源安全議題與防衛韌性很有關係，會直接影響到戰爭時的能源需求，如何應對禁運、封鎖等狀況，不一定與台灣能源政策議題相關。

