中國介選無孔不入 退休副教授 旅行業者判刑

中國介選無孔不入。（彭博檔案照）

2025/08/11 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕中國境外敵對勢力影響我國選舉無孔不入，不只吸收國民黨員、媒體人，就連退休副教授及旅行社負責人通通都涉入其中，所涉層面廣而多元。均由中國提供資金等援助，再利用不實民調、招待旅遊等名義，進行滲透，干預投票意願，進而影響選舉結果，有些人因觸法嚴重被法官重判。

指動新傳媒負責人林献元於二○二三年十月上旬，以公司名義委託退休大學副教授蘇雲華製作「二○二四年中華民國總統大選民意調查」。林男卻受中國共產黨福建省委員會直屬報社海峽導報的社委林靖東指示，在不違背蘇的意願下，做出假民調，並提供給其他不知情媒體使用。

台中地檢署調查後認定，林、蘇二人捏造不實民調，涉犯反滲透法等罪，將兩人起訴。

一審法官認為，兩人反滲透法不成立，改依違反總統副總統選罷法判刑。檢方不服上訴，高等法院台中分院判決逆轉，認定蘇、林姓被告觸犯反滲透法，判處有期徒刑六、九月。兩人不服再提上訴，被最高法院駁回。

此外，國民黨員林雪峰也被控為協助第十六任總統選舉國民黨候選人侯友宜當選，接受中國台州市台辦資助招攬旅遊團員赴中旅遊，介入總統選舉；嘉義地院認定林雪峰犯反滲透法等罪，判處四年徒刑，褫奪公權三年。

我國一名蘇姓旅行社負責人與莊姓業者，配合中國旅行社以「促進兩岸和諧」為由，招攬里長及里民等二十九人前往中國，接受全程招待。法院認定該行為與總統大選有關，依反滲透法各判蘇、莊二人三年六月、褫奪公權兩年。

