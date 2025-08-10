賴擴大黨內溝通 為普發現金尋解方

針對普發現金議題，兼任民進黨主席的總統賴清德，上週擴大邀集府院黨高層與立法院民進黨團七長，在尊重黨團自主下，賴清德盼黨團成員繼續充分討論。（資料照）

2025/08/10 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台美關稅出現變局，加上中南部風災的雙重壓力，普發現金議題引爆綠營激辯。兼任民進黨主席的總統賴清德，上週擴大邀集府院黨高層與立法院民進黨團七長，在尊重黨團自主下，賴清德盼黨團成員繼續充分討論，由行政院研議一套「既回應民意且合法合憲的方案」。這也促成八日黨團會議的大鳴大放。

盼研議出回應民意又合憲方案

據了解，賴清德總統每週固定邀集府院黨及立院黨團高層開會，黨團多由總召柯建銘及幹事長吳思瑤代表出席。上週會議除了總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、民進黨代理秘書長何博文等人參與，更擴大納入黨團七長，顯見對立委意見的重視。

請繼續往下閱讀...

黨政人士轉述，行政院主動說明即將處理特別預算，與會立委紛紛表達見解及基層訴求，觸及合憲性問題、加碼補助弱勢等。賴總統聽取各方看法後，基於對黨團自主的尊重，當下未做出裁決，希望黨團內部再充分討論，並請行政院將立委意見帶回評估，研擬出一套既能回應民意、又不違法違憲的方案。

因此，八日民進黨團會議就普發現金展開進一步討論。柯建銘重申立院日前所通過的特別條例，涉及違法違憲的問題，這部分獲得黨團成員認同；然而，由於中南部災情嚴重，多數區域立委壓力山大、積極反映民情，盼行政院能明快提出解方。

柯建銘受訪直言，藍白立委自提特別條例草案、直接增加預算支出，這是違法違憲、破壞權力分立原則，行政院必須捍衛其權力，合憲合法才有可能，黨團不要跟著藍白起鬨，就由政院去處理。

吳思瑤則說明，賴總統是民進黨團幹部出身，非常理解立委必須在第一線面對民意，也很重視與黨團意見交流，近期因關稅及普發現金等重要議題，故擴大溝通機制、強化內部討論。

吳思瑤強調，黨團支持行政部門拿回預算主導權，並主張行政院通盤審視國家財政能力，兼顧政府財政紀律，進而合理分配、支用預算，化解在野踰憲作為；可透過修正特別條例、或是調整特別預算，讓違憲成為合憲，也期待政院提出化解朝野僵局的方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法