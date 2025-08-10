清算挺罷？》王鴻薇：蟑螂窩才見不得光 綠：向公民算帳 製造寒蟬效應

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/08/10 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕國民黨立委王鴻薇被爆料，近日調閱曾表態支持罷免的團體、公司及個人投標政府標案資料，並揭露藝人大支拿政府千萬元補助。她表示，如果這些標案理直氣壯，幹嘛怕被查？「只有蟑螂窩才見不得光」。民進黨立委批評，中天電視自二○一三年起承攬政府標案金額逾七．四億元，王卻從未批評；王以立委權力和聲量向公民算帳，就是讓不支持國民黨的人不敢再有異議。

王鴻薇表示，最近在網絡上有人故意曝光她對政府機關去查閱相關的標案的公文，有人批評她是在選後的報復，但她想請問，大支每年都可以拿到補助，而且補助金額高達超過兩千萬元，一家青鳥書店成立短短的五年就能夠拿到政府將近七千萬元的標案，「請問這很符合社會觀感嗎？」如果這些標案是理直氣壯，應該自己公開啊！只有蟑螂窩才見不得光。

對此，熟稔演藝圈的立法院民進黨團副書記長郭昱晴指出，多元文化的扶植本來就仰賴政府補助，符合程序申請卻只因文化產出內容有批判性，就要被立委拿來開刀，以後申請補助前是否就要寫切結書「保證創作內容絕對不會批評XX黨」，才不會被算帳？

郭昱晴說，現在連電視劇「零日攻擊」，只因劇情內容和台灣面臨敵對勢力的情況相符，傳言連工作人員和演員，都可能被業界和製作公司封殺，如果傳言屬實，這種寒蟬效應已逐漸在影視文化產業蔓延。

綠：中天拿縣市標案 王從未批評

藝文界出身的民進黨團書記長陳培瑜也批評，公開資料顯示，中天電視自二○一三年起承攬政府標案金額逾七．四億元，王鴻薇卻從未批評拿了這麼多來自國民黨執政縣市標案的中天，難道這就是所謂奉旨給飯？王鴻薇上中國央視的節目領取大量的通告費，還在中國媒體上大放厥詞、唱衰台灣，怎不說自己是去要飯的前記者？

民進黨立委蘇巧慧直言，王的索取資料、爆料常常很多都是烏龍，現在又開始找公民團體與民間人士的麻煩，這個大家都看得懂，社會也自有公評。

