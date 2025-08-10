藍營台中反罷 大咖雲集

國民黨昨在台中舉辦「挺寬恒、反惡罷」團結大會 ，三罷區立委楊瓊瓔、顏寬恒和江啟臣比出「反惡罷」手勢合影。（記者廖耀東攝）

2025/08/10 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛、張軒哲、陳建志、張瑞楨／台中報導〕國民黨籍立委楊瓊瓔、江啟臣以及顏寬恒昨晚分別在台中舉辦反罷宣講，國民黨籍的立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌及多位立委分別輪流站台力挺三人挺，呼籲支持者八二三出來投下反罷免票。

顏寬恒昨天上午舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，江啟臣、楊瓊瓔均到場。三人選區是第八、第二、第三選區，三人合體高喊「八二三反惡罷」，針對罷團「中二解顏」發言人林宣宏批評顏寬恒，政績比水餃還「無料」；顏寬恒回稱，獲得全立院特優立委獎項，不少民進黨立委也得獎，難道民進黨委員也是「無料」嗎？

三十多名藍白政治要角昨晚則是一起參加潭水亭觀音媽廟埕參加「顧好立委楊瓊瓔」後援會，上百民眾高呼「藍白大團結」，現場「不同意罷免」、「同意核三延役」聲浪不斷。侯友宜怒批，被民進黨支持者說是「中共同路人」，真是惡罷沒是非，惡霸就要繩之以法，之前廿四個罷免不過，剩七個怎麼會過呢？

蔣萬安、黃國昌、館長及韓國瑜都在熱烈歡呼中登場，民眾高呼「藍白大團結」。黃國昌批民進黨瘋了，政府滿腦子只剩下大罷免大成功，這個政府聽不見人的民的痛苦；韓則說，大罷免在搞什麼，到現在搞不清楚，執政黨全殺一個不留，哪有民主政治這樣搞？這是謀殺台灣民主。

藍營東勢團結晚會於東勢客家園區登場，客家鄉親冒雨齊聚，現場高喊「票投不同意，守護江啟臣」。朱立倫、蔣萬安、韓國瑜接力宣講，直指台灣經濟面臨美國實施對等關稅廿％的挑戰，朱立倫強調江力挺盧秀燕拚市政，市政做得好，將來江才能順利接棒。

羅智強：罷顏的「人品低下」

龍井區昨晚舉辦「挺寬恒、反惡霸」晚會，藍委羅智強站台指責罷免顏寬恒的人，是「人品低下」，他強調顏寬恒做人實在，「台灣到底要仇恨到什麼地步？」

