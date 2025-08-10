罷顏總部開張 林靜儀：不要讓罷團孤單

「中二解顏」罷免總部昨宣布開幕，台中市議會民進黨黨團到場力挺。（記者黃旭磊攝）

2025/08/10 05:30

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕八二三罷免投票倒數不到兩週，「中二解顏」罷免總部昨宣布開幕，瞄準中二選區國民黨的顏寬恒，曾在中二選區擔任立委的衛生福利部政務次長林靜儀現身力挺表示，「拜託大家記得公民團體的努力，不要讓罷團覺得孤單。」

台中3罷區催票 宣講、掃街要奮戰到最後一刻

請繼續往下閱讀...

「中二解顏」罷免總部位於烏日區新興路，昨天上午由「中二解顏」發言人林宣宏端進水餃，稱水餃都比顏寬恒「有料」，宣示罷免「無料立委」顏寬恒揭開序幕，反共護台志工聯盟代表簡嘉佑主持儀式，民進黨立委何欣純、蔡其昌、台中市議會民進黨團總召王立任、副召張芬郁等十多名議員，新北市議員卓冠廷、時事評論員許維智、王瑞德等近百人到場聲援。

王立任率黨團同仁向公民團體一鞠躬在街頭辛苦奮戰；林宣宏則表示，顏寬恒在立法院問政、法案推動與質詢內容，缺乏實質貢獻，多次被評為「待觀察立委」，比水餃還「無料」，更嚴重的是，顏身為中央民意代表，因貪污一審被判七年十個月、偽造文書六個月，合計八年四個月，早就不適任。

林靜儀在去年立委選舉敗給顏寬恒，現身熟悉的烏日會場引起志工驚喜。林靜儀說，公民民主運動在中二選區推動不易，八二三這場投票，是公民夥伴用時間、精神及汗水為大家爭取到的，要向他們表達敬意，大家要記得公民團體努力，不要讓他們覺得孤單，不要讓他們失望。

至於罷免台中第三選區立委楊瓊瓔的「中三拒瓔」志工昨天早上持續在市場宣傳。發言人CONNIE表示，面對楊瓊瓔團隊設看板與動員組織，在資源不對等下，志工仍堅持不放棄。

CONNIE說，志工持續以陸戰為主，除了站路口宣講，並徒步深入社區請託，今天（十日）將邀請台中女婿、新北市議員卓冠廷到潭子區頭家里掃街。

罷免台中第八選區立委江啟臣的罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，志工昨天集中在豐原路口宣講，今天將進入南村里與中陽里社區掃街，會奮戰到最後一刻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法