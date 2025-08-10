陸戰催票 「南投割爛委」車隊大遊行

八二三罷免投票進入倒數衝刺階段，南投罷團九日發動「南投割爛委」車隊大遊行。（「草屯罷馬志工團」提供）

2025/08/10 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕八二三罷免投票進入倒數，南投罷免立委馬文君、游顥的「草屯罷馬志工團」與「去游除垢」罷團，九日在民進黨應援陸戰隊全力支援下，發動「南投割爛委」車隊大遊行； 游顥則由新北市長侯友宜陪同到市場拜票，晚間藍白聯軍並在馬文君的大本營埔里舉辦廟口開講，宣傳反罷免，雙方展開激烈陸戰。

王義川率隊 籲823投同意票

「南投割爛委」車隊大遊行由立委王義川率隊，王義川表示，游顥提出的中配六改四法案、不表態是否支持名間蓋垃圾焚化爐，以及馬文君凍刪潛艦等國防預算，都是傷害台灣人民的行為，他認為在此波罷免的七名藍委中，馬、游二人最有可能罷免成案，呼籲南投鄉親八月二十三日一定要站出來投下同意罷免票。

作家顏擇雅也說，國民黨把七二六當做生死決戰，已把資源及氣力用盡，但仍有多位藍委同意罷免票逾二十五％門檻，且蔡英文參選選總統時，在南投縣得票率過半，加上此次罷免行動，吸引到一些反共的中間或藍營選民投下同意票，因此大家千萬不要氣餒，八二三罷免七名藍委相當有希望，她在臉書發文批評馬文君凍刪國防預算挨告，就是因為馬有危機感。

游顥、馬文君請大咖助陣

而游顥昨上午在新北市長侯友宜陪同下，到南投早市拜票，侯友宜表示，游顥是一位不善言辭、努力打拚，全力以赴為民服務的優質立委，這次罷免對他非常不公平，呼籲鄉親務必站出來支持，投下不同意罷免票。

馬文君陣營晚間則在埔里恒吉宮舉辦廟口開講，包括民眾黨主席黃國昌、多位藍白立委均出席助講，呼籲民眾支持對國防、交通內行，卻因嚴格監督政府施政而遭罷免的馬文君，讓反惡罷再贏一次。

