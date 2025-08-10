《胡志強稱罷免是為阻止江啟臣接班台中市長》何欣純︰抹煞公民守護民主

2025/08/10 05:30

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕前台中市長胡志強八日晚間在豐原為藍委江啟臣站台，稱江啟臣要接盧秀燕的位置，成為未來的市長，民進黨立委何欣純昨天在烏日參加「中二解顏」罷免總部開幕後，怒稱罷免是台灣民主公民運動，將市長選舉與罷免投票相比，「抹煞公民團體辛苦與努力」，也抹煞台灣民主奮鬥歷程；對此，江啟臣不回應此事。

立法院副院長江啟臣八日晚間在豐原樂天宮辦造勢大會，胡志強跟立法院長韓國瑜壓軸登場，胡志強站台時不改幽默致詞，但接著話鋒一轉指出：「想罷免江啟臣，就是不想讓他選市長，請大家團結起來，讓他未來接棒盧秀燕！」

胡志強稱提案罷免江啟臣目的就是為了不讓他當未來的台中市長，對此何欣純昨天表示，公民團體志工在過去一年來，為了守護台灣民主自由、守護下一代自主發起罷免行動，罷免是公民權利僅限於台灣民主，在這樣價值下民進黨跟公民同行，希望共同推動更民主自由台灣，不要抹煞公民團體努力行為。

至於罷免是否為台中市長前哨戰，何欣純說，不能陷入這樣邏輯，罷免是公民行動，公民意志能夠在民主台灣社會行使，這是台灣民主可愛地方，國民黨是政治操作論述，完全抹煞公民團體辛苦，也抹煞台灣民主奮鬥歷程。

「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，只想請江立委，專心在自己的職務上，正視自己在政治上的作為，以及豐原山城的發展問題，不要坐這山，望那山。

