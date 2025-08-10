星期專論》美台關係的警訊

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

在二○二五年，人們很容易相信，台灣在全球國家利益的各種評估中，一直扮演核心要角。然而，這是一種錯誤的認知。台灣目前在世界上的地位，及其所享有的國際支持，其實是相對近期才出現，而且極為脆弱，隨時可能面臨來自中國的挑戰。

小布希因應反恐 美台關係開高走低

二○○○年代初期，布希政府曾計畫提升美台雙邊關係，並強化台灣的防禦部署。美國將台灣視為非北大西洋公約組織（NATO）盟國，並於二○○一年提出一項重大對台軍售案，其中包括台灣爭取已久的潛艦。然而，隨著九一一恐怖攻擊事件發生，美國的注意力大幅轉向中東。當時，雖然與台灣維持良好關係仍是選項之一，但由於國民黨強烈抵制國防預算，以及時任總統陳水扁推動修憲，美台關係迅速惡化。到了二○○五年，美台關係更上一層樓的契機已經消失，台灣在美國官員眼中已經不再享有主動權，華府的政策重心轉向反恐戰爭，以及推動朝鮮半島的和平談判。最終，美台自由貿易協定與八艘美製潛艦的可能性，都化為雲煙。

歐巴馬主政聚焦北京 美台交流停滯

歐巴馬總統上任後，他的執政團隊對強化美台關係興趣缺缺，美中關係成為政策焦點，只要有助於改善與北京的關係，幾乎不會放過任何壓縮美台互動的機會。這種心態產生的結果，就是政府層級的互動受限、雙邊貿易裹足不前，還有長達將近五年的軍售凍結，造成當前台海兩岸安全失衡的局面。歐巴馬政府將與台灣的關係，視為實現其對北京重大目標的障礙，並竭力限縮美台互動。他們相信，如果美國在與台灣交往時自我審查，就能促使中國展現對美國更有利的姿態。然而，事實並非如此。中國向來對自身利益寸步不讓，總是對美方的善意欣然接受，卻不會給予任何回報。此外，中國還不斷推動各種層面的對話平台，將雙邊關係淹沒在繁瑣的程序與過程之中。正如印太安全研究所（IIPS）主席薛瑞福（Randy Schriver）所指出的，這是一種「行事曆暴政」（tyranny of the calendar），美國政府官員由於美中會議行程繁重，只能淡化與台灣的關係，因為似乎永遠沒有適當時機與台灣交流。雙邊往來陷入停滯。

首屆川普政府 美中、美台關係並進

川普首次當選總統，象徵美台關係出現巨變，並伴隨著美中關係的重大轉折。首屆川普政府認知到，中國顯然企圖侵蝕美國的全球利益，並利用美國市場獲取資金，推動中國的民用與軍事科技現代化。川普政府也重新檢視台灣的防禦需求，恢復美國對台軍售的開放政策，提供台灣武裝部隊現代化所需要的平台與系統。

當時，川普當選後接聽台灣總統蔡英文的祝賀電話，引發外界強烈批評。他批准對台出售F-16戰機，許多人預言此舉將使美中關係陷入危機，但事實上並未發生。川普還派遣高層政務官員訪台，包括時任國務次卿柯拉克（Keith Krach），美中關係也沒有因此而破裂。川普將美國在對台關係中的利益置於優先地位，與外界鋪天蓋地的批評相反，中國並未斷絕與美國的關係。他證明了美國既能與台灣保持強健關係，也能維繫與中國的交往。這顯示兩者並不是非此即彼的難題。事實上，穩固的對台關係反而為美中關係注入重要的可信度。

「不使情勢升溫」 拜登壓縮美台互動

拜登政府大致延續川普時期的政策，但其「不使情勢升溫」（non-escalatory）的策略，最終壓縮了美台之間的互動。拜登政府再度陷入只要減少與台灣互動，便有助於改善對中關係的迷思。在拜登總統任內，幾乎沒有派遣政務官訪台，顯著降低川普政府高層官員對台交流的頻率，以免影響對中關係。同時，美方雖然維持軍售節奏，但嚴格限制出售武器種類，部分原因在於側重所謂「不對稱作戰」戰略，以應對類似諾曼第登陸（D-Day）的攻擊，另一個原因則是試圖降低每筆軍售的價值與曝光率，認為這些交易在政治上具有挑釁意味，因此不受歡迎。可是，這種對自身利益設限、未能全面強化台灣防禦能力的作法，對美中關係並未帶來明顯好處。在美國停止協助台灣提升多領域嚇阻方針之際，中國卻趁勢擴大對台威脅，轉向納入封鎖與隔離等戰情想定。

拜登確實先後四次做出重要表態，明確表示若中國共產黨入侵台灣，美國將出兵協防。雖然白宮團隊三度予以澄清，但這種坦率依然廣受歡迎。除了台灣宣布成立「台灣共和國」，美國現在正需要對所有情境下的意圖展現戰略清晰（strategic clarity）立場。

歷屆美國政府的人事組成，對決定美中與美台關係的政策走向，無論是正面還是負面，都發揮了重大作用。他們所採取的方針，歸根究柢取決於美國在多大程度上認為，美台關係是應該支持與培養的正資產，抑或美國與北京交往的障礙，應該予以邊緣化，甚至中止。

自二○○一年以來，美國按理已經記取這些教訓，但美台關係在最近幾週又面臨沈重壓力，令人為之扼腕。

首先，我們看到有關台灣總統過境的議題。數十年來，過境外交（Transit diplomacy）一直是美台互動的重要工具，但爭議可以溯及一九九四年，時任總統李登輝過境夏威夷，由於柯林頓政府拒絕其入境停留，李登輝以拒絕下機表達不滿。兩年後，李登輝在國會支持下獲准訪美，在母校康乃爾大學發表演說。然而，當年這種試圖安撫北京的作法適得其反，導致美方原本希望避免的事態發生。北京察覺到柯林頓政府的軟弱，遂於一九九六年對台灣周邊發射飛彈，釀成第三次台海飛彈危機。

拒賴過境紐約 川普2.0傳遞錯誤訊號

台灣現任總統賴清德申請今年八月四日過境紐約，前往中南美洲友邦訪問。台灣總統過境紐約早有先例，包括前總統蔡英文也曾在二○一九年過境。然而，由於美中貿易談判正在瑞典進行，第二屆川普政府擔心此舉可能破壞與中國的談判，竟依循歐巴馬政府的作法，拒絕賴清德過境紐約。如果美國想要在談判進行中維持可信度，就不應該向中國傳遞這種錯誤訊號。如果美國想要避免下次核准台灣總統過境時，重演一九九六年李登輝事件般的更嚴重後果，就不能讓中國以為，美方在考量自身利益時，願意如此重視北京的敏感立場。國務卿魯比歐及其國務院同僚應該非常清楚這一點，而在如此經驗豐富的決策者掌舵下，美國竟然還犯下這種損人不利己的錯誤，著實令人費解。

其次，我們看到關於關稅貿易協議的談判，未能在二○二五年八月一日最後期限前達成協議。儘管美台雙方顯然已經取得顯著進展，尤其是在完成技術性磋商方面，但正式協議尚未公布，仍然對美台關係造成傷害。非技術性承諾，包括對美投資及增加國防開支，似乎尚未敲定。由於半導體產業生態系攸關台灣經濟，美方依據《貿易擴張法》第二三二條對半導體啟動調查，又使談判變得更為複雜。

目前，台灣輸美商品的關稅稅率已經從卅二％降為廿％，賴政府聲稱，談判結束後稅率可望進一步下降。然而，這場談判必須盡快完成，進一步延宕將會增加美台雙邊關係付出政治代價的風險。當台灣在一九九八年完成世界貿易組織（WTO）談判時，卻因中國尚未完成談判而被迫延後入會。當然，當前的情況並非如此。不過，台灣應該採取日本與南韓、而非中國的模式，來推動這項工作。台灣有能力影響談判進度，並且應該以最快的速度完成。

台若力挺美整體目標 情勢仍屬可控

歷來，台灣能夠憑藉美國國會跨黨派的強力支持，平衡行政部門反覆無常或具懲罰性的態度。台灣在二○一二年啟動的F-16戰機升級計畫，就是在歐巴馬政府反對的情況下，由德州共和黨籍參議員柯寧（Cornyn）主導推動的成果。如今，國會山莊依舊力挺台灣，但川普總統對共和黨的強勢掌控，意味著兩國關係將完全取決於白宮的態度。台灣認清這個現實至關重要。目前看來，台灣在雙邊關係中最能期待的，就是對美方在貿易、投資及防務方面提出的要求，做出果斷的回應。

川普總統已經明確表示，與中國的關係是他的優先要務。倘若台灣能夠在經濟與安全議題方面，支持美國的整體目標，情勢仍屬可控。然而，如果台灣不循此途，美台關係很可能會惡化。結果將使台灣陷入困境，唯一的贏家將是北京。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長，同時也是華府智庫「2049計畫研究所」董事會成員、非營利組織「美中關係全國委員會」成員。國際新聞中心陳泓達譯）

川普總統已經明確表示，與中國的關係是他的優先要務。倘若台灣能夠在經濟與安全議題方面，支持美國的整體目標，情勢仍屬可控。（路透資料照）

