破解共軍神秘部隊 溫約瑟：用公開資訊判讀

創建「中國解放軍基地設施互動地圖」的作者溫約瑟，昨發表新書「請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動」。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/10 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕廿二歲時創建「中國解放軍基地設施互動地圖」一夕爆紅的作者溫約瑟昨發表新書，除教學如何著手影像判讀、資料處理分類等「公開情報蒐集（OSINT）」技術，呼籲全民共同參與，更領先國際揭開共軍「信息支援部隊」的神秘面紗。學者受訪指出，OSINT如「淘金」，需要更多的參與，以增強台灣作為防守型國家最需要的情報庫，同時弭平因敵我資訊開放程度落差所造成的「不對稱」情況。

發表新書 籲全民參與「公開情報蒐集」

溫約瑟昨發表新書「請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動」，不只談個人經歷，以更大篇幅逐步說明解鎖OSINT技能的方法，包括先備知識及判讀共軍宣傳所透露的地理等其他資訊；此外，他更領先全球公開共軍去年四月甫成立的「信息支援部隊」，大從戰略意義、任務導向，小至部隊編制、建物座標，甚至車牌號碼皆分析無遺。

溫強調，歐美國家研究公開情報領域較台灣早，但從未有書籍談及運用OSINT研究解放軍，「但是現在有了，而且是台灣人寫的」，盼藉此促成東亞社會的開源情報研究社群。

溫約瑟說，這本書的主角之一是「中國央視」，解放軍是很愛宣傳的軍隊，只要央視持續報導，就會持續有各種公開情報素材可運用。至於中國是否有對台灣進行公開情蒐？溫向本報說，上海有一間由退役軍官成立的「支援戰略所」，已經研究台灣公開情報多年，目前卻只標出國軍營區，令他難以理解，因為要對台灣做OSINT是容易非常多的，顯示對台這方面的研究尚不細緻。

學者認同 盼弭平敵我資訊「不對稱」

鑑於中國與台灣資訊開放程度嚴重落差，我國應如何兼顧軍民溝通、國防透明度及對敵資訊隱蔽？淡江大學戰略所副教授林穎佑受訪說，需要尋找中間地帶，如軍方發布資料勢必分為公開版及機密版，如何拿捏應多加參考美軍的經驗。

至於OSINT技術是否也將成為中國對台實施的雙面刃？黑熊學院首席顧問何澄輝也受訪說，民主國家部份資訊本來就是公開的，最擔心的是中國對台灣公開情報瞭若指掌，台灣卻對中國毫無所知的「不對稱」窘境，因此他相當支持溫的倡議。

