    首頁　>　政治

    共軍連兩日大批機艦擾台 專家：與中共九三閱兵有關

    中國解放軍對台武嚇持續加劇，昨連續第二天出動超過六十架次軍機及多艘軍艦侵擾台灣周邊空域與海域。圖為國防部昨公布的共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

    中國解放軍對台武嚇持續加劇，昨連續第二天出動超過六十架次軍機及多艘軍艦侵擾台灣周邊空域與海域。圖為國防部昨公布的共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

    2025/08/10 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍對台武嚇持續加劇，昨連續第二天出動超過六十架次軍機及多艘軍艦擾台。專家分析指出，此舉與中共即將到來的九三閱兵有關，屬於對台常態化極限施壓與「類封鎖」手法的一環。

    繼七日至八日出動六十三機艦擾台後，國軍昨公布，中共自八日上午六時至九日上午六時止，共軍又出動主、輔戰機及無人機五十四架次，其中四十七架次逾越海峽中線，騷擾我北部及西南空域；另有六艘軍艦、二艘公務船，持續在台海周邊活動，已連續第二天派出大量軍機擾台。

    林穎佑：北京想營造「類封鎖」狀態

    淡江大學戰略研究所副教授林穎佑分析，解放軍近期實施所謂「聯合戰備警巡」的頻率約為一個月二次，最近應是趁颱風過後天氣好轉，實施海空聯合演習，屬於對台的常態化軍演。他預判，中國九三大閱兵時不會出現類似「海峽雷霆」或「聯合利劍」等大型軍演，而將以更多「警巡」持續對台施壓。

    林穎佑指出，中國明顯正將海空兵力聯合訓練，希望達到令台灣民眾持續感覺到中國軍機、艦存在，達成無法實際封鎖的「類封鎖」狀態，從國防部示意圖所顯示的航機，可見共軍試圖「四面環台」的徵兆。

    何澄輝：對台常態化極限施壓手段

    台灣安保協會副秘書長何澄輝則說，中國機艦擾台規模升高，與美國關稅經貿談判的關係較弱。他認為，中國近年已將機艦擾台常態化、極限施壓作為日常手段；在重大政治集會前夕，可能刻意維持強勢姿態或秀肌肉，以穩固內部政治氛圍。

    何也強調，在美國持續關注台海情勢下，中國不會主動升高態勢，其行動邏輯是踩在灰色地帶的邊緣。中國也將藉由出口轉內銷的宣傳方式，對內塑造強硬形象，並持續讓台灣處於極限壓力之下，「這是毫無疑問的」。

