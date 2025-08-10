龐皮歐：對台戰略模糊 助長北京侵略姿態

美國川普政府第一任時期，擔任中情局長、國務卿等要職的龐皮歐近日撰文指出，台灣利益與美國利益高度相符，在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京的侵略姿態。（資料照）

2025/08/10 05:30

強調美台利益高度相符 華府應外交承認台灣

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國川普政府第一任時期，擔任中情局長、國務卿等要職的龐皮歐近日撰文指出，台灣利益與美國利益高度相符，在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京的侵略姿態。他強調，華府需要全面的對台策略，包括逐步實現全面外交承認，而現在正是實現戰略清晰的時候；「引來侵略的並不是強硬，而是軟弱」。

駁挑釁中國 「引來侵略的是軟弱」

龐皮歐現為「美國法律與正義中心」全球事務資深顧問。他在這篇「自由獨立的台灣對美國安全至關重要」文章中首先說，美國國會議員上週提出「美國—台灣美洲夥伴法案」是令人樂見的信號。

這項法案由涵蓋美國兩黨參議員提出，支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家，對抗中國以脅迫或施壓方式迫使與台斷交的行徑。

龐皮歐指出，川普總統為重建威懾力所採取的行動，已準備扭轉拜登執政時期的政策，創造更自由、更安全、更繁榮的世界的道路；尤其中國欲取代美國的世界領導地位並控制印太地區，美國對台灣的支持對這項努力至關重要。

他強調，美國必須向北京傳達明確的訊息：台灣是自由且獨立的，將一直會是如此。台灣位於全球供應鏈核心，也處於第一島鏈中的戰略位置；更重要的是，台灣代表中共最害怕的部分：證明中國人民能夠在民主治理下繁榮昌盛。

龐皮歐說，他擔任國務卿期間，協助推動美國對中政策的革命性轉變，其中一部分就是在最大程度上將美台關係從美中關係架構中脫離。離開公職後，他二〇二二年首度公開訪台，呼籲美國正式承認台灣從未是中華人民共和國的一部分，台灣是「自由且獨立的國家」。

對台戰略清晰 「現在是實現時刻」

他認為，過去美國在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京對台的侵略姿態，誤導國際社會，且增加該地區的風險與挑釁行為。美國需要全面的對台策略，包括深化安全援助、經濟關係以及逐步實現全面外交承認。批評者可能會說過於挑釁，導致美國陷入與中國開戰的風險，這正是本末倒置；「引來侵略的並不是強硬，而是軟弱」。

龐皮歐指出，與台灣站在一起不僅僅關乎台灣，也關乎美國是否將繼續引領塑造以自由、民主及法治為基礎的世界秩序，還是將這種領導權拱手讓給一個試圖按照自身形象重塑世界的威權政權。他並呼籲，「台灣的利益與我們的利益高度相符。現在正是我們實現戰略清晰的時候。」

