新北「拔羅波」衝刺 今大咖掃街、名嘴宣講

新店區公民團體「拔羅波」結合民進黨部及議員，巡迴選區宣傳。（記者翁聿煌攝）

2025/08/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕距離八二三第二波罷免投票只剩兩週時間，新店區公民團體「拔羅波」加緊腳步展開選區內的宣傳活動，同時也結合民進黨新北市黨部和議員進行宣講，九日上午在建國市場掃街，邀請民進黨代理秘書長何博文、立委蘇巧慧和吳思瑤站台，另今天在深坑兒童遊戲場有一場精彩的「拔成宮十一選區遶境」活動，邀請多位綠營名嘴宣講，希望能找出所有同意罷免的支持者，一舉「拔成宮」。

何博文、蘇巧慧、吳思瑤站台

「拔羅波」團隊本週行程滿滿，繼坪林石碇區徒步掃街，昨天由議員陳永福陪同前往烏來徒步掃街，雖然坪林、石碇和烏來的人口數相較於都會市區來得少，但是團隊還是希望把罷免羅明才的訴求與理念，能夠深入第十一選區的各個角落，爭取所有選民的支持。

「拔成宮遶境」 機車小隊繞行深坑

罷團表示，九日將是本週掃街宣講活動的重點行程，上午九點五十分有民進黨中央及新北市黨部協助，包括何博文、蘇巧慧、吳思瑤一起在新店最熱鬧的建國市場，向假日採買用品的民眾和攤商請託出來投票支持。

從上午十一點起，在深坑兒童遊戲場，有一系列的活動，包括絹印／繡女（繡羅波） 、拔成宮宣導和機車小隊繞行深坑，還有拔羅波大樂隊及吟遊詩人表演，現場請來民進黨發言人卓冠廷宣講，十日上午八點還有蘇巧慧陪同在安坑地區掃市場，爭取民眾的支持。

