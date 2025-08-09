普發現金 民進黨團砲聲隆隆》 綠委促政院提案 弱勢加碼

行政院將依照立法院三讀條文編列特別預算，昨天民進黨團會議砲聲隆隆，多數黨團成員認同普發現金的政策方向，但對合憲性問題、排富與否、加碼補助弱勢等表達意見。（資料照）

2025/08/09 05:30

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕普發現金規劃備受關注，行政院強調將依照立法院三讀條文編列特別預算。昨天民進黨團會議砲聲隆隆，多數黨團成員認同普發現金的政策方向，但對合憲性問題、排富與否、加碼補助弱勢等表達意見，要求行政院主動出擊並清楚擬定方案，以化解藍白片面修法的違憲爭議。對此，行政院回應表示，會審慎評估，並做整體考量。

政院清楚論述政策

化解藍白違憲爭議

民進黨團昨閉門召開黨團會議，約一小時半的開會過程，屢屢傳出大鳴大放的高分貝爭執，氣氛異常緊繃。據與會者轉述，民進黨團總召柯建銘提醒，藍白修法普發現金已侵犯行政院的預算權，破壞權力分立的憲政原則，不應跟著起鬨。多位區域立委則反映，立法院要發現金當然是違憲，但由行政院主導提出則合法合憲，重點是政策論述要講清楚，否則只是讓黨籍立委打游擊、替行政機關扛責。

據了解，考量近期中南部風災及關稅議題對企業與民眾造成的衝擊，多數黨團成員初步建議，不設定排富條款，讓所有國人都能受惠；也有成員提議，針對受災地區及經濟弱勢族群，提供額外加碼補助。黨團人士表示，行政院副秘書長王貴蓮有列席會議，相信會將相關意見帶回政院研議，也期盼藍白支持，讓發放現金政策順利推動。

民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說明，多數黨團成員認為普發現金滿足人民期待，可正向進行，大家來自不同縣市，基於民意、為各產業發聲。多數立委也認為風災重建優先，要讓所有災民第一時間獲得政府協助，最重要的是風災特別條例及後續預算編列。

吳思瑤指出，若行政院審視財政的籌措、財源分配及發放的合理性等進行綜合規劃後，可藉由提出條例修正或特別預算，盡可能達成合憲要求；否則讓立法院以為可以片面修法，惡例一開將後患無窮，只要選舉年到了就提案普發現金，這種違憲作法不該被鼓勵及認可。

民進黨立委莊瑞雄表示，黨團成員聽到社會呼聲，盼行政院精準掌握民意，若由政院主動出擊形成政策，就能化解違憲疑慮，黨團成員對這部分的意見非常一致。黨團大會各言爾志，府院黨的決策應該要很明快，不要讓黨團意見有所分歧。

