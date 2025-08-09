為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法釋憲尚未被受理》民進黨團：新年度預算困境仍難解

    民進黨團指出，財劃法釋憲案尚未被憲法法庭受理，影響新年度預算編列。圖為年初立法院審查今年總預算。（資料照）

    民進黨團指出，財劃法釋憲案尚未被憲法法庭受理，影響新年度預算編列。圖為年初立法院審查今年總預算。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者陳政宇、鍾麗華、劉宛琳／台北報導〕針對一一四年度中央政府總預算，立法院民進黨團及行政院分別聲請釋憲，司法院憲法法庭昨天評決受理。行政院表示，盼憲法法庭能早日恢復正常運作，實質審理此案。民進黨團則指出，目前執行預算及編列新年度預算的困境仍無法緩解，而「財政收支劃分法」釋憲案尚未被受理，則是影響明年度預算編列的最大難題。

    憲法法庭昨受理「中央政府總預算案」聲請釋憲案，行政院發言人李慧芝指出，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，但立法院去年十二月廿日三讀修正「憲法訴訟法」，改變憲法法庭審議案件門檻，並於上月廿五日再度全數否決賴清德總統所提大法官人選後，憲法法庭目前的功能實質上受到癱瘓。

    李慧芝說，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。

    「正義雖然來晚了，但相信正義會到」，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團當然表達肯定，對於聲請釋憲的理由也有充分信心，要捍衛權力分立原則，預算的編列權和監督權要很清楚；盼釐清憲政運作原則後，對新年度預算編列、以及相關的政治與憲政爭議帶來正面推進。

    不過，吳思瑤坦言，這仍無法即時緩解，行政部門目前在執行預算和編列新年度預算時所遭逢的困境，僵局依然存在；而「財劃法」釋憲案尚未被憲法法庭受理，才是影響明年度預算編列的最大困難。

    對於憲法法庭受理總預算釋憲案，國民黨團首席副書記長羅智強直指「不意外」，但希望大法官謹守憲法守門人的角色，知道人民不喜歡大法官成為執政者的附庸。

    藍委：盼大法官謹守憲法守門人角色

    不具名國民黨立委質疑，大法官不就是民進黨後花園的洗地工？這批大法官是史上最丟臉的大法官，其中最經典的例子有兩個，一是透過憲法判決告訴全世界，官員在立法院說謊是天賦人權，搞得官員現在動不動就在立法院說謊，因為不用負任何責任；再者就是違背台灣八成反對廢除死刑的民意，硬是做出實質廢死的判決，可見民進黨提名的大法官有多麼悖離現實和背離憲法職務。

