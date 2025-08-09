12日起 卓揆連3場立院專案報告

立法院院會昨朝野黨團協商達共識，十二日邀行政院長卓榮泰就災後復原重建專案報告，十五日邀卓揆提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，以及十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。（資料照）

2025/08/09 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨朝野黨團協商達共識，同意行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等案逕付二讀，十二日並邀行政院長卓榮泰就災後復原重建專案報告。另於十五日邀卓揆提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，以及十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。

風災重建條例將逕付二讀

「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」已有行政院、國民黨團、民眾黨團、民進黨立委陳亭妃與林俊憲等五個版本逕付二讀，將併案由立法院長召集韓國瑜協商，十二日邀卓揆赴立院專案報告。

國民黨團表示，七月初丹娜絲颱風重創南台灣，黨團率先於七月廿九日提案要求政院提出災後重建條例，昨再提議重建條例逕付二讀，力拚下週完成修法。

朝野黨團也決議，十五日邀請卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，國民黨團總召傅崐萁表示，詐騙不止騙錢，還把人騙到國外去，等於是殺人案，打詐二．○去年從七月通過至今有什麼效果嗎？打詐是一定要處理的。

另，因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院統刪給各縣市一般補助款二十五％，引發反彈，朝野黨團同意十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。

國民黨團表示，立法院通案刪減的決議，應刪減另予補足的經費應是指屬於中央機關支用的經費，不應刪減補助地方政府的經費，要求行政院立即全額撥付地方政府一般性補助款及原民地區基本設施維持費，另應由政院自行調整刪減六百三十六億餘元。

