為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    12日起 卓揆連3場立院專案報告

    立法院院會昨朝野黨團協商達共識，十二日邀行政院長卓榮泰就災後復原重建專案報告，十五日邀卓揆提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，以及十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。（資料照）

    立法院院會昨朝野黨團協商達共識，十二日邀行政院長卓榮泰就災後復原重建專案報告，十五日邀卓揆提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，以及十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨朝野黨團協商達共識，同意行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等案逕付二讀，十二日並邀行政院長卓榮泰就災後復原重建專案報告。另於十五日邀卓揆提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，以及十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。

    風災重建條例將逕付二讀

    「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」已有行政院、國民黨團、民眾黨團、民進黨立委陳亭妃與林俊憲等五個版本逕付二讀，將併案由立法院長召集韓國瑜協商，十二日邀卓揆赴立院專案報告。

    國民黨團表示，七月初丹娜絲颱風重創南台灣，黨團率先於七月廿九日提案要求政院提出災後重建條例，昨再提議重建條例逕付二讀，力拚下週完成修法。

    朝野黨團也決議，十五日邀請卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，國民黨團總召傅崐萁表示，詐騙不止騙錢，還把人騙到國外去，等於是殺人案，打詐二．○去年從七月通過至今有什麼效果嗎？打詐是一定要處理的。

    另，因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院統刪給各縣市一般補助款二十五％，引發反彈，朝野黨團同意十九日請卓榮泰提出「全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告。

    國民黨團表示，立法院通案刪減的決議，應刪減另予補足的經費應是指屬於中央機關支用的經費，不應刪減補助地方政府的經費，要求行政院立即全額撥付地方政府一般性補助款及原民地區基本設施維持費，另應由政院自行調整刪減六百三十六億餘元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播