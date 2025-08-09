英前首相挺台、航艦常態部暑印太》共軍機艦擾台劇增 專家：坐實中俄威脅論

日本已故前首相安倍晉三的特別顧問谷口智彥日前透露，英國艦隊未來也將常態性部署印太。圖為英國「威爾斯親王號」航艦。（歐新社檔案照）

〔記者方瑋立／台北報導〕英國前首相強生近日訪台，同時又在各社群平台貼出與總統賴清德合照，再次強調台灣不應遭受中國的霸凌和脅迫，也值得英國的大力支持。中國除外交上「戰狼」抨擊外，軍事上更以大量機艦擾台回應，專家昨指出，中國這種傳達不滿的行為模式大致固定，但會適得其反，更坐實西方世界的中俄威脅論，加大挺台力道。

中方又「聯合戰備警巡」 侵擾我海空域

強生五日出席凱達格蘭論壇發表演說，反對中國對以武力台脅迫恫嚇。結束活動後，強生也在社群平台上發布與賴總統合照，再次強調台灣作為民主之島，不應遭受中國霸凌。

不僅前首相訪台，以英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群為首的多國艦隊，四日起在西太平洋展開聯合演訓，展現歐美國家對印太安全的高度關注。日本已故前首相安倍晉三的特別顧問谷口智彥日前透露，英國艦隊未來也將常態性部署，這是民主陣營向中國釋放的強烈訊號，「所謂中國夢將付出高昂的代價」。

面對民主國家合作，中國持續針對台灣實施軍事挑釁，自六日上午六時至七日上午，合計出動廿二機艦擾台。七日上午六時至昨，更大量出動六十三機艦，其中卅八架次軍機侵擾台灣週邊，實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，侵擾我國海空域。

民進黨立委王定宇指控，中國大量騷擾甚至影響我國澎湖空域，導致就醫班機起飛遭受到延誤，這種對鄰國的騷擾也發生在日本及菲律賓，絕非「好鄰居」行徑，既不遵守國際規範，也罔顧自己人民的困苦。

國防院學者蘇紫雲分析，中國行為模式已大致固定，若其警巡規模放大，通常是因為國際對台支持，倘若中國侵略台灣，美國、菲律賓相繼表態會介入，英國前首相訪台、航艦常態部暑的印太戰略也明朗，加上賴總統再次宣示將提高國防預算，以及外傳國軍將新增數千億元軍購特別預算，都是解放軍傳達不滿的藉口。

不過，蘇強調，中國此舉可能適得其反，國際社會目前著重中俄可能的戰略合作，而中國加大對台威脅力道，反將坐實西方各國的「中俄威脅論」，對台灣更加支持，產生與「敵意螺旋」相反的「支持逆螺旋」。

