蔣萬安去年下令索資不合理不能給 公務員：依蔣說法可拒給王鴻薇資料

國民黨立委王鴻薇選後利用立委職權，向政府部門調閱資料，甚至瞄準支持罷免的團體、公司、個人等，讓各機關政府公務員質疑。（資料照）

2025/08/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安去年十一月十二日在市政會議臨時動議中要求，各首長針對提供給議員的資料要做好把關，若不適合、不合法、不合理，絕不能給，「首長就要say no」；蔣萬安今年再於公開場合說，未來索資回覆以三天為原則。國民黨立委王鴻薇選後利用立委職權，向政府部門調閱資料，甚至瞄準支持罷免的團體、公司、個人等，讓各機關政府公務員質疑，依照蔣萬安的說法，相關部門可拒絕給王鴻薇資料。

北市府副發言人蔡畹鎣昨回應，在合法與合理的前提下，市府一向尊重議會監督施政的權利，這樣的原則不該、也不能被扭曲成中央部會規避立院監督的藉口。

北市府：蔣的原則 勿扭曲成規避監督藉口

台北市議員簡舒培去年向北市府索取台北地方法院裁准扣押京華城土地的裁定書，並公布在臉書；市議員林延鳳去年索資得知市長蔣萬安在內的市府多名首長住職務宿舍，公開資料並質詢，蔣萬安去年十一月於市政會議要求各首長針對議員索資做好把關，如果不適合、不合法、不合理，絕對不可以給，「要say no」。

台北市政府於今年六月傳出有議員頻繁索資，讓局處疲於奔命，甚至爆離職潮，蔣萬安則公開表示，未來針對索資會持續與議會溝通，以最短三天回覆為原則，最長一週，以減輕公務員負擔。

不過，王鴻薇則「特別」鎖定曾表態支持罷免的團體、公司、個人，向相關政府部門卅五個部會索資，涵蓋範圍甚廣，包含內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、農業部、衛生福利部、環境部、文化部、數位發展部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會、大陸委員會、金融監督管理委員會、海洋委員會、不當黨產處理委員會等。

知情人士表示，由於短時間之內下太多條子，就像藍白審預算審到不知道砍多少預算、剩多少預算一樣，王鴻薇疑似連發給多少單位都搞不清楚，乾脆就在某張便簽中，以括號表示「內容如有重複，以此版為準」。

