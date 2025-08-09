大罷免後傳大追殺》被王鴻薇點名 電影人王師：人在做，天在看

表態支持大罷免的電影行銷人王師，昨表示：「人在做，天在看，身正不怕影子斜。」（翻攝自臉書）

2025/08/09 05:30

〔記者陽昕翰、蕭方綺、許世穎、楊心慧／台北報導〕國民黨立委王鴻薇被爆利用立委職權，向政府部門調閱資料，矛頭對準曾表態支持大罷免的團體及藝人，外界質疑她根本是秋後算帳。對此，台灣電影行銷人王師昨再次回應：「人在做，天在看，身正不怕影子斜。」

鄭心媚盼王鴻薇收看「零日攻擊」

王鴻薇七二六大罷免投票後攻擊不斷，大動作點名支持大罷免的公眾人物，包括觸及台海戰爭題材的台劇「零日攻擊」、饒舌歌手大支、我國首位女性裁判員、戲劇「通靈少女」原型劉柏君、金馬導演楊力州及電影行銷人王師。

「零日攻擊」製作人鄭心媚昨表示：「歡迎王委員準時收看週六晚間九點的『零日攻擊』，才會更了解劇集內容。」王師早在被王鴻薇點名時就回應，自己已四十七歲，不需楊力州「帶著」，被說成「一搭一唱」感到傷心，更自嘲：「我實在混得很不怎麼樣，在文總是『候補』委員，還要交三千元會費。」

大支先前針對補助案的爭議於社群說明，提到申請補助須通過專業評審，每年提案都要有全新做法與內容，並不保證計畫一定能通過或順利完成。至於王鴻薇被爆調閱「人人有功練音樂工作室」過去十年間得標與落標的資料，大支至截稿前則未有回應。

七二六大罷免雖然以失敗告終，卻有不少名人跳出來支持大罷免，除上述人士外，如網紅「志祺七七」、滅火器主唱楊大正、董事長貝斯手林大鈞、網紅波特王、「台灣尚青」外景主持人「阿嬌」、曾獲台語歌王肯定的視障歌手王俊傑、和碩科技董事長童子賢等人。

金鐘視帝藍葦華在大罷免前夕發文表態支持「大罷免大成功」，並寫道：「我不想我們的下一代，成為共產黨奴隸的人。」但也傳出藍葦華主演新片「我家的事」，原訂於香港電影節放映，遭臨時喊卡，遭疑主因是其立場表態。

