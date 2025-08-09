罷團轟藍白擴權2.0 韓反罷喊7︰0

八二三罷免投票進入倒數階段，台中市三個罷免團體街頭舉牌宣傳同意罷免，並主攻民生議題，爭取中間選票。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/09 05:30

中市三選區激戰 六罷團集結宣導 被罷藍委邀大咖站台

〔記者蘇金鳳、黃旭磊、張軒哲／台中報導〕八二三罷免投票進入倒數階段，台中市罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣的中二、中三及中八罷團昨天在大雅區的中清路、東大路聯合宣傳八二三大罷免，包括中四、中五、中六罷免團體與嘉人義起等公民團體，也前來集結共同宣傳，痛批藍白已在立法院進行擴權二．○，想讓藍白在立法院獨大，呼籲民眾八二三出來投票，罷掉不適任的立委。

江啟臣及顏寬恒昨晚也分別舉辦反罷晚會，立法院長韓國瑜為副院長江啟臣站台時表示，民進黨發動大罷免是一場政治大屠殺，人民已用廿四比○表態，呼籲大家八月廿三日要投出七比○。

議員批立法院法制局報告違憲 全民應正視

民進黨議員王立任及黃守達昨到罷團宣導場合指出，立法院法制局竟宣告，大法官釋憲只是參考不用遵守，違背過去所讀的憲法及五權分立，台灣現在不是一黨獨大問題，而是一院獨大的問題，全民要正視此一嚴重問題。

前來聲援的中五罷團發言人台灣衣美局也表示，七二六罷免失利後，立法院正在擴權二．○，藍委肆無忌憚運用職權，想要破壞國家；中六罷團代表表示，八二三是真正最後一哩路，希望大家一起出來投同意罷免。

中二罷團發言人林宣宏、中三罷團發言人Connie強調，雖然抗中保台是全民共識，但因中間選民對抗中保台的議題比較沒有興趣，無法吸引中間選民投票；因此這次打民生議題、讓中間選民感動議題。

江啟臣八日起到十日於豐原、東勢、石岡連辦三場活動，昨晚豐原晚會搶先登場，台中市議會國民黨團書記長李中率多名市議員上台宣講，同樣面臨罷免投票的立委楊瓊瓔及國民黨紅派大老廖了以、徐中雄等人也到場助陣，呼籲大家投不同意罷免。

江啟臣譏綠選輸不甘願 籲支持者再贏一次

前台中市長胡志強則表示，民進黨輸不起，發動罷免江啟臣，就是不想讓他順利當選下屆台中市長，請大家支持江啟臣；江啟臣則說，民進黨選輸不甘願，自己只好再站出來，呼籲支持者再贏一次。

顏寬恒昨晚邀請挺過罷免的藍委李彥秀、洪孟楷、牛煦庭等人，於大肚萬興宮前廣場站台宣講，現場數百名支持者高喊「大肚大團結，挺寬恒、反惡罷，出來投、不同意」。

八二三罷免投票進入倒數階段，國民黨立委江啟臣邀立法院長韓國瑜站台，韓呼籲選民再投出七比○。（記者張軒哲攝）

