    首頁　>　政治

    用立委身分 向政府部門調罷團、個人資料 大罷免後 王鴻薇準備大追殺？

    國民黨立委王鴻薇在挺過罷免後，被爆近日利用立委身分，向35個部會索資，矛頭對準曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者楊心慧、劉宛琳／台北報導〕七二六首波大罷免失利，國民黨立委在挺過罷免後開始動作頻頻，王鴻薇被爆近日利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人，如曾公開表態支持罷免的網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等，讓政府基層人員議論紛紛，質疑利用職權清算，如同「文革式追殺」。

    對於指控，王鴻薇截稿前未回應。但王日前在臉書透露，除了大支之外，她還在調查文化部到底給了多少？其他政府部門、公股銀行、國營事業，是否也有參與。王聲稱，她一定會繼續追查，民進黨政府到底餵了多少飯，讓他們吃得這麼粗飽，肆無忌憚用國家的錢寫歌罵在野黨。

    王鴻薇在七二六過後沒幾天，便開始點名支持罷免人士及戲劇，如以中國侵犯台灣為背景的戲劇「零日攻擊」、曾獲文化部補助的歌手「大支」、戲劇「通靈少女」的原型人物「劉柏君」、金馬名導楊力州、知名電影行銷人王師等，質疑有人接受政府補助。

    向35個部會索資 矛頭對準挺罷者

    據了解，王鴻薇近期以國會辦公室的名義下條子，以便簽形式向卅五個部會索資，連核安會、運安會、個資會籌備處皆在內，要求針對「話鹿學人有限公司」（網媒法律白話文）、「簡訊設計」（共同創辦人是張志祺）、「人人有功練音樂工作室」（大支）等公司，調閱過去十年間得標、未得標的資料，就算部會沒有相關標案，也要以公文回覆。

    知情人士質疑，王鴻薇雖在公文寫「因本席問政需要」，但明眼人都知道，王鎖定對象全是支持罷免者，根本就是「白色恐怖」，試圖對相關人士進行追殺。

