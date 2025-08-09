為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨51位立委、行政院聲請 總預算釋憲2案 憲法法庭受理

    民進黨51位立委、行政院聲請114年總算等2釋憲案，憲法法庭決議受理。（資料照）

    民進黨51位立委、行政院聲請114年總算等2釋憲案，憲法法庭決議受理。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院今年一月三讀通過、並經總統三月間公佈的「一一四年度中央政府總預算」，民進黨立委柯建銘等五十一人、行政院均認為違反法律明確性、權力分立原則，有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查。憲法法庭評判後，決議受理此兩件釋憲聲請。

    總預算案違憲 民進黨立委列3理由

    法界指出，雖然憲訴法修正案規定釋憲案參與評議的大法官人數不得低於十人、作成違憲宣告者至少有九人，目前八位大法官依憲法訴訟法第卅二條規定，以現有總額三分之二以上參與評議，且參與大法官超過半數同意，決議受理此兩件釋憲案，並不受新修正案提高大法官人數門檻的影響。

    3/2以上大法官參與評議 過半數同意

    憲法法庭指出，受理兩件釋憲聲請案，第一件是柯建銘等五十一位立委認為立法院三讀通過一一四年度中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數，以及刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費，，影響其基本運作維持，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

    民進黨五十一位立委主張，二○二五年總預算案違憲有三大理由：因為難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立原則；違反預算法第四十九規定，違反法治國原則。

    另一件聲請案是行政院同樣認為總統公布的一一四年度中央政府總預算，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播