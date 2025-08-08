宣講罷免 梁文韜：影響游顥政治路線是洪秀柱

成大教授梁文韜（右）昨與「去游除垢」罷團志工在南投市場掃街宣講。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/08 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕成大教授梁文韜繼前日站路口、掃夜市，昨日再與「去游除垢」罷團志工，在南投市場掃街，他強調，台灣人需要的是清楚的民主立場，不管游顥學生時代的恩師是誰，真正影響他政治路線的「恩師」應該是國民黨前主席洪秀柱。游顥回應，梁只為罷免而出來演「老師批評學生」，講到洪秀柱只為要貼他「親中」標籤。

游：提洪秀柱 就為貼我「親中」標籤

梁文韜對於前日游顥陣營說「與梁文韜沒有任何交情」，他淡然看待，並指出，游顥是他政經所的學生，游唸成大政經所常胃痛，曾建議游吃木瓜調養胃。現在不管游顥求學時代的恩師是誰，感覺真正影響游顥日後政治路線的「恩師」，應該是洪秀柱。

梁文韜說，游顥支持的中配六改四年政策、離島自經區與國際醫療專區，以及將台海緊張定義為「中國內戰」，這是讓台灣吃虧的路線，別再自欺欺人。梁也以香港經驗提醒台灣的朋友，在中共底下，連狗都不如。面對中共，台灣人只能比不信任更不信任，這才是活路。

游顥昨再次強調「與梁文韜沒有任何交情」，認識他的人都知道他不吃木瓜，唸成大政經所時，的確有上過梁的課，但梁課堂上都在講台獨的事，此時跳出來演「老師批評學生」，這些先前在其他罷團都有相同戲碼。

游顥也說，梁根本不認識「柱柱姊」，提到洪秀柱無非就是要幫他貼上親中標籤。

