    政治

    藍白批關稅秘密會議黑箱 卻不開會

    立法院外交及國防委員會民進黨召委沈伯洋說，保密協議若公開就不叫保密，凡是立委皆可參加秘密會議，也可場內閱覽協議文件，國民黨、民眾黨口稱監督卻不開會，講白了就是「沒鏡頭就不監督」。（記者方賓照攝）

    （記者方賓照攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者方瑋立、陳政宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨召開秘密會議，供立委閱覽台美關稅談判保密協議內容，引發國民黨立委徐巧芯等人批評「黑箱」，甚至僅簽到未實質參與會議，導致一小時許即散會。民進黨籍召委沈伯洋說，保密協議若公開就不叫保密，凡是立委皆可參加秘密會議，也可場內閱覽協議文件，國民黨、民眾黨口稱監督卻不開會，講白了就是「沒鏡頭就不監督」。

    徐巧芯等人僅簽到 未實質與會

    外交部次長陳明祺會前受訪說，此做法雖幾乎沒有先例，但因國人關心此議題，外交部與經貿辦一起接受秘密會議邀請，表示行政部門尊重國會監督，立委可就所關心的問題查閱相關檔案，又可顧及保密不向大眾公開。行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣也強調，列席是為接受國會監督。

    沈伯洋說，秘密會議的目的即是閱覽保密協議，秘密會議所有委員都可參加，協議文件由立委在會中親閱、不得攜出，是國會監督的一環，可公開的部分另有下週議程安排討論。

    沈點名說，藍白說要監督，但民眾黨立委黃國昌「根本沒來」，國民黨立委馬文君簽完保密切結書後，說公開才看就走了，民眾黨立委張啓楷與國民黨立委葉元之也「不看就走」，而民進黨外交及國防委員會委員則全員到齊。

    沈伯洋：沒鏡頭就不會監督

    他引用知名歌詞大酸，「約你你說不來，來了你又不嗨」，藍白立委說要監督又不來監督，「講白了，就是沒鏡頭就不監督」，浪費好不容易的秘密會議。

    民進黨團幹事長吳思瑤也說，執政黨史無前例主動揭露，藍白立委吵著要看卻「落跑」，黃國昌也沒出現，難道「沒直播就不會開會」？她呼籲後續談判上，朝野應一起支持國家，政府主動公開與美關稅談判文件，是基於尊重國會進行，期待朝野合作、一起支持國家。

    國民黨立委徐巧芯一度在會議前嗆聲沈伯洋「一年多從沒見過全機密會議」，稱過往多數機密會議仍可「公開質詢」，沈臨時改為「完全機密」會議，完全黑箱、毫無選擇。但徐隨即遭民進黨立委王定宇、林楚茵打臉，指過去潛艦國造的海昌計畫就曾有全機密會議，徐是「待得不夠久」才沒見過。

    不過，拒絕參與會議的馬文君反嗆「你又當幾屆？」她說，部份機密就算了，連詢答也不公開，整場會議被「外交布」蓋住。她說，「機密報告，機密詢答，之後公開詢答」才是往例，不要瞎掰硬拗。

