中國國台辦批賴總統「和平破壞者」外交部反擊：惡意顛倒是非

總統賴清德五日在凱達格蘭論壇重申台灣將持續提升國防預算、增強全社會防衛韌性，引來中國國台辦跳腳，聲稱賴清德總統渲染中國威脅。外交部發言人蕭光偉昨強調，中國錯誤說法惡意顛倒是非、扭曲事實。（資料照）

2025/08/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德近日重申台灣將持續提升國防預算、增強全社會防衛韌性，引來中國國台辦跳腳，聲稱賴清德總統渲染中國威脅，是「倚武謀獨」的和平破壞者、麻煩製造者。外交部發言人蕭光偉昨強調，中國錯誤說法惡意顛倒是非、扭曲事實，貶抑台灣主權地位，外交部予以嚴厲譴責。

賴清德五日在凱達格蘭論壇重申，面臨威權主義持續的擴張、中國以軍事行動挑戰國際秩序，台灣將致力於提升全社會防衛韌性，明年國防預算目標也將提升到三％GDP以上。對此，中國國台辦六日聲稱，賴講話持續「倚外謀獨」、「倚武謀獨」的錯誤路線，渲染中國威脅，暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。對此，蕭光偉說，中國錯誤說法惡意顛倒是非、扭曲事實，貶抑台灣主權地位，外交部予以嚴厲譴責。

針對前英相強生訪台並發表挺台言論，中國駐英使館批評強生不顧中方反對「竄訪」台灣，「胡言亂語、荒唐至極」。對此，外交官員昨說，中方反應恰顯示強生言論已直踩中國痛腳，以致只能訴諸其「戰狼外交」語言恐嚇脅迫。他強調，揭發中國法律戰論述的威權擴張本質和野心，並共同面對「民主台灣」與「獨裁中國」課題，已是國際民主陣營的共識和行動方向。

共軍也持續對台進行騷擾，國防部統計，昨日上半天，共軍派遣四十七架次殲十六、空警五○○等各型主、輔戰機及無人機出海活動，其中卅二架次逾越中線侵擾我北、中、西南及東部空域，配合軍艦實施中國片面宣稱的所謂「聯合戰備警巡」。

