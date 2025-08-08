京華城案開庭》檢爆柯親筆便利貼：希望行政流程加速 早日完工

台北地院昨開庭審理京華城容積弊案，傳喚台北市前副市長黃珊珊、前副秘書長李得全作證。檢察官反詰問李得全時，提示北市政風處函覆北檢的文件，出自京華城案辦理公告公展簽呈的前一天，時任台北市長柯文哲在京華城完工示意圖上，貼上黃色便利貼，親筆指示時任副市長兼都委會主委彭振聲「希望行政流程加速、早日完工」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者張文川、陳彩玲、劉詠韻／台北報導〕台北地院昨開庭審理京華城容積弊案，傳喚台北市前副市長黃珊珊、前副秘書長李得全作證。檢察官反詰問李得全時，提示北市政風處函覆北檢的文件，出自京華城案辦理公告公展簽呈的前一天，時任台北市長柯文哲在京華城完工示意圖上，貼上黃色便利貼，親筆指示時任副市長兼都委會主委彭振聲「希望行政流程加速、早日完工」。

證據顯示 柯並非不知情、沒下指示

這份關鍵證據是去年檢廉偵查期間，北市府政風處於「市長室秘書處」的歸檔資料中，發現一份共七張A4彩色列印的京華城完工示意圖，疑由京華城人士交給柯文哲，檔案時間為二○二○年十月廿六日，正好是都發局辦理京華城公告公展簽呈的前一天。

柯文哲文件上貼便利貼，親筆寫上「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。檢察官詢問李得全是否看過這文件，李說沒看過。

文件內容為動畫繪圖，從各角度介紹京華城完工後周邊樣貌，疑為京華城的說帖。此便利貼顯示，柯文哲對京華城爭取容積一事，並非他辯稱的不知情、沒下指示、或交彭振聲全權處理。

都發局於十月廿七日辦理京華城都市計畫細部變更公展簽呈，十一月五日被李得全退文，隔天李因議員應曉薇的顧問吳順民「在樓下等」而同意用印上呈，最終在同月十一日由柯文哲親自核章決行。

黃珊珊證稱，柯文哲於便當會的裁示大多是照念主管局處寫好的提報單，京華案也是如此；京華城案並非市長室列管專案，便當會的列管專案是由局處各自負責，便當會指定的專案管理人只是派主管盯著案件，避免不了了之，未必要完成專案。

柯文哲表示，黃的證詞說明他們日夜匪懈認真做事，怎麼就被當做貪污犯在辦，「坐在這裡被審判，真的快吐血」，京華城依都市計畫法申請是民眾權益，審議過不過則是都委會的責任，他已被羈押十一個月，法院到現在還在討論圖利的法源，「這是什麼世界？」

合議庭定下週二傳喚基隆市副市長邱佩琳、柯的市長室前主任謝明珠作證。

