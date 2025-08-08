為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    京華城案開庭》柯文哲「咆嘯公堂」 北檢嚴正譴責

    台北地方法院審理京華城容積率弊案，昨提訊民眾黨前主席、前台北市長柯文哲出庭，柯在休庭時突然情緒失控，怒摔卷證及塑膠水瓶，並朝檢察官連番嗆聲。（記者叢昌瑾攝）

    台北地方法院審理京華城容積率弊案，昨提訊民眾黨前主席、前台北市長柯文哲出庭，柯在休庭時突然情緒失控，怒摔卷證及塑膠水瓶，並朝檢察官連番嗆聲。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者劉詠韻、張文川、王定傳／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率弊案，昨提訊民眾黨前主席、前台北市長柯文哲出庭，柯在休庭時突然情緒失控，怒摔卷證及塑膠水瓶，並朝檢察官連番嗆聲，旁聽席上的柯妻陳佩琪一度痛哭，小草則又哭又笑，場面混亂。台北地檢署昨嚴正譴責柯以非理性的言詞及舉動，恣意對實行公訴的檢察官進行人身攻擊；審判長則指，會調閱法庭錄影畫面，若柯對執行職務公務員有不當言行，請檢察官依規定處理。

    柯怒摔卷證、水瓶 連番嗆聲檢察官

    柯辯護律師及檢察官昨上午結束對前台北市副秘書長李得全的詰問，審判長江俊彥宣布休庭十分鐘。待法官退庭，柯文哲即衝著檢察官破口大罵，「我已經被關了十二個月，你們這麼會編故事！」語畢，他用力摔桌上卷證、塑膠水瓶，水灑到旁邊律師鄭深元的筆電，鄭隨即端起電腦擦拭，也有律師忙著撿被柯文哲摔向檢察官的資料。

    柯文哲表示，他非常了解自己，並反問「我是會貪污的人嗎？」只見坐在對面的檢察官林俊廷點點頭，柯見狀更是抓狂，以台語怒罵：「你擱給恁背點頭，幹！」（編按：你居然還點頭之意）、「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」柯盛怒之下，仍不忘嘲諷北檢，指國民黨廿四位被罷免的立委，應該集資送北檢一塊匾額「惠我良多」，並嗆若非檢方操作，罷免結果不會如此。

    審判長：若柯有不當言行 依規定處理

    江俊彥則指出，休庭期間也適用法院組織法的罰則，但要件是「經審判長制止並記明筆錄」，昨日狀況因合議庭不在場，將調閱法庭錄影畫面，若當事人對執行職務的公務員有不當言行，請檢察官依規定處理。

    北檢則表示，檢察官代表國家追訴犯罪，在法庭執行公訴職務，人身安全與職務尊嚴應受保障，對於柯文哲對蒞庭檢察官的非理性言詞及舉動，表達嚴正譴責。

