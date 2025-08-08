立院法制局報告稱「大法官解釋尊重不必遵從」學者：憲法賦予憲判有權拘束立院

立法院法制局報告直稱大法官解釋結果應不具憲法位階，不能對立法機關課以立法義務，也不能拘束立法方向。對此，東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹昨天受訪強調憲法賦予司法院解釋有權拘束立法院。圖為憲法法庭。（資料照）

2025/08/08 05:30

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕立法院法制局四日公布報告直稱大法官解釋結果應不具憲法位階，不能對立法機關課以立法義務，也不能拘束立法方向。對此，東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹昨天受訪認為，這是很大的錯誤，該文作者可能不太了解我國憲法與司法院大法官歷來的實務運作，強調憲法賦予司法院解釋有權拘束立法院，而大法官長期態度認為不可重複立法。

立院報告「是很大的錯誤」

張嘉尹說，雖然只有憲法才有「憲法位階」，但憲法規定司法院解釋憲法，且法律不可牴觸憲法，若法律牴觸憲法產生疑義由司法院解釋；換言之，若法律牴觸憲法，而其最終解釋者就是司法院大法官，憲判解釋當然可以拘束立法院，且大法官從釋字一八五號解釋起就不斷重申，「本院所為之解釋，有拘束全國機關機制的效力」。



張表示，「拘束立法院」有兩個層面的涵義，第一，法律被大法官宣告違憲，除了拘束全國機關與人民，立法院也無從主張該法有效，如去年的國會職權行使修法；第二，大法官解釋或憲法法庭裁判，對立法院的未來有無拘束力，在學理上稱為「重複立法禁止」，而大法官長期以來所持的態度與見解都認為不行。

公督盟執行長張宏林則批評，法制局配合藍白演戲變法盲，公正獨立的幕僚單位成了大笑話。憲政僵局本就是交由憲法法庭來裁決，法制局的報告等於是告訴大家，「今天法院判刑做成的決議，你尊重、參考就好」 這不是天下大亂？完全打破民主制度運作規則。

張強調，過去有多少案是憲法法庭判定違憲後，立法院快速修法，最明顯的案例就是同志婚姻；如今，法制局竟可超越大法官的釋憲，認為只要尊重就好，是個非常大的憲政笑話、醜聞，非常可恥。

經民連智庫召集人賴中強認為，這份報告是個非常負面的訊息，憲法法庭是否應盡快恢復運作，讓違憲審查的功能、憲法守門守護者的角色，不會因為濫權立委的行為而癱瘓，由大法官來宣告，不受「憲訴法」違憲癱瘓憲法法庭的拘束。若未來有明確違憲的案子，即便憲法法庭現在只有八個大法官，也應要勇敢地站出來維護憲法尊嚴。

