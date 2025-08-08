為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    吳思瑤：普發現金有三大難題

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪指出，普發現金仍處於討論階段，難題在於需要舉債，國家能不能承擔？又是否合理？（記者方賓照攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪指出，普發現金仍處於討論階段，難題在於需要舉債，國家能不能承擔？又是否合理？（記者方賓照攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，普發現金規劃備受關注。立法院民進黨團昨表示，難題在於普發現金是否需要舉債，國家財政能否承擔，畢竟財政大餅就這麼大；另一難題則是立法院先前片面修法的合憲性程序，行政部門必須在回應民意與堅守憲政原則間取得平衡，若政院透過修正特別條例、或是編列特別預算來普發現金，也許是解決之道。

    是否舉債？ 排富？ 合憲？

    立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，共匡列新台幣五四五○億元，明定其中二三五○億元用於普發現金一萬元。

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪指出，普發現金仍處於討論階段，難題在於需要舉債，國家能不能承擔？又是否合理？一方面是未來還有風災特別條例、治水預算，以及國防等重大支出；另方面則是「財劃法」修法後，新年度被強制撥給地方的三七五三億元，畢竟財政大餅就這麼大。

    吳也提醒，針對立法院先前有違憲疑慮的片面修法，因憲法法庭已被癱瘓，行政部門必須在回應民意與堅守憲政原則之間取得平衡。至於如何解決合憲程序？吳評估，如果行政院能透過修正特別條例或編列特別預算，就可讓普發現金成為行政院政策，而非立法院強迫通過，否則將開惡例、後患無窮。

    吳思瑤呼籲，過去審議特別條例的過程，對於排富、財源，以及國家可負荷多少金額等亟需被討論的問題，在野黨從來不討論，盼朝野共同嚴肅面對此事。

    民進黨立委賴瑞隆表示，大方向基本上是朝普發現金的方向進行，但行政、立法部門之間對於是否排富及增加照顧弱勢等部分，確實還在做相關討論。

