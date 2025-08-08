普發現金 政院確定不排富

對於特別預算是否編入普發現金？是否提出排富修法？行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，對特別條例對產業支持方案會思考是否調整，擴大適用範圍，至於其他部分，不會有所變動。（記者鍾麗華攝）

2025/08/08 05:30

李慧芝：依照立院三讀版本編列特別預算

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院將提出五四五○億元的韌性特別預算案，含括二三五○億元的普發萬元現金，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會強調，將依照立法院三讀版本編列特別預算，行政院也將提特別條例修正草案，對產業支持方案調整、擴大適用範圍，至於其他部分，「不會有所變動」。

將提修正草案 調整產業支持方案

立法院七月十一日三讀通過韌性特別條例，共匡列五四五○億元，其中二三五○億元將用以普發萬元現金。普發現金議題被民進黨內檢討是七二六罷免慘敗因素之一，行政院的普發現金政策也在七二六後「大轉彎」。

行政院將提出五四五○億元的特別預算案，原擬另提特別條例修正草案，將普發現金納入排富條款，知情人士昨透露，院長卓榮泰認為納入排富條款，才能有效地利用政府預算，照顧需要照顧的人，不過，由於立院民進黨團反對，因此將照立院三讀版本編列預算，但卓揆仍希望增加弱勢照顧預算，或將在預算編列時能有所調整。

行政院院會昨原擬通過五四五○億元的韌性特別預算案，卻臨時變更議程，抽換特別預算案，最後並未通過五四五○億元的特別預算案。對此，李慧芝解釋，變更議程是因考慮調整九三○億元的產業支持方案，「我們會盡快的提出來」。

至於原定的支持方案，卓揆已在院會中裁示要「移緩濟急」，昨已開始受理申請，希望能儘速幫助受影響產業。

媒體追問普發現金二三五○億元是否編入特別預算案，後續修法是否納入排富條款？李慧芝則一再重申，會按照立法院三讀內容編列，而未來特別條例要提修正草案，是針對產業支持方案的部分調整、擴大適用範圍，「對於其他特別條例部分是不會有變動」。

卓榮泰上週四在院會中決定特別條例不覆議，「政院於適當時間提出釋憲」，媒體昨追問普發現金後續是否釋憲？李慧芝也改口說，「會透過合法合憲的管道來溝通努力」。

