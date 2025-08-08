為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    自由日日shoot》立院法制局報告稱「大法官解釋尊重不必遵從」綠轟：公然違憲 國會擴權2.0

    立法院法制局發布報告，宣稱大法官解釋結果應不具憲法位階，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要。圖為憲法法庭。（資料照）

    2025/08/08 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院法制局發布報告，宣稱大法官解釋結果應不具憲法位階，憲法判決的拘束力存在疑義，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要。民進黨立委昨對此痛批，這是公然違憲、誤導社會的錯誤示範，絕對不容「國會擴權二．○」再次上演、破壞台灣民主；加上憲法法庭持續被癱瘓，全民都將受害。

    引用藍營「御用學者」違憲主張

    民進黨立委沈伯洋受訪指出，真正的「憲政對話」是當大法官宣告某法案違憲後，立法院針對違憲部分進行修正，並提出新的立法方式嘗試解決；若大法官認為新的修法仍有違憲之虞，雙方再逐步釐清界線。但法制局的報告則是不甩大法官的判決，根本是不尊重法治。

    沈說，該份報告是為國會擴權二．○鋪陳，在野黨在大罷免投票前就已揚言將繼續推動，只有大法官能救違憲的國會濫權，但藍白已癱瘓憲法法庭八個月，最終受害的恐怕是一般人民。

    民進黨團幹事長吳思瑤則說明，每位立委都應恪遵憲法、履行職責，根據憲法第七十八條明定，司法院有解釋憲法、法律及命令的權力，而立法院則是制定法律；大法官釋字一八五號也釐清，司法院所做的憲法解釋有拘束全國各機關及人民之效力；憲法訴訟法第三十八條再度確認，司法院解釋憲法，各機關都應當服從。

    對於報告談到，立法院對憲法解釋僅有尊重義務、沒有遵從必要等說法，吳思瑤反駁說，難道人民也可以說，「我們只有尊重立法院立的法、修的法，但沒有服從的必要嗎？」她直言，這份報告根本是亂寫一通，只引用國民黨「御用學者」的錯誤法律判斷及違憲主張，連尊重的必要都沒有，希望在野黨不會藉此做為試金石、測風向，因為國會擴權已被宣判違憲，藍白還要再次重蹈覆轍嗎？絕對不容再次上演國會擴權二．○、再次破壞台灣民主。

    吳思瑤也批評，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來及議事組皆議事不中立，現在連法制局都不中立，透過研究報告作為違憲、誤導社會的錯誤示範，這是嚴肅的民主挑戰。

    民進黨立委賴瑞隆也說，大法官是憲法的守護神，當行政與立法機關發生衝突時，憲法法庭是解釋、捍衛憲法的最後一道防線，若連這道防線都不信任、都要摧毀，台灣民主還能依靠什麼？倘剩下國會獨大，其他憲政權力都萎縮，台灣恐不再是民主國家。

