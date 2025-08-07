游顥老師挺罷游 梁文韜︰台灣不要變香港

成大教授梁文韜和其他罷免志工，舉旗宣傳同意罷免游顥。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/07 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓、張協昇／南投報導〕國民黨立委游顥的老師、成大政經所教授梁文韜，昨日當罷免游顥志工，他說，藍白立委通過濫發現金法案，地方政府卻又說不能發現金，國民黨雙重標準搞亂國家，希望所有人守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港。

梁︰藍雙重標準搞亂國家

國立成功大學教授梁文韜，昨上午站在中興新村圓環宣傳同意罷免，昨晚與志工在南投家樂福夜市對面人行道宣講罷免馬文君、游顥。

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梁文韜表示，游顥是他在成功大學政治經濟研究所的學生，後來跟中國眉來眼去，當立委後提案的跟贊成的法案，讓人實在看不下去，如藍白立委聯手要中央普發現金，但是地方政府超徵稅收卻說不能發現金，典型的國民黨雙重標準，令人不敢苟同。

梁文韜說，所有的人都應該站出來守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港，他是香港人，已回不去香港，不想再被迫離開台灣。

游顥︰配合演鄉土拔辣劇

游顥則回應，梁文韜教授雖是成功大學政治經濟研究所老師，但他的成大恩師係指導教授楊永年，並非梁文韜，但也讓他想起梁老師過去就經常在校園偏激鼓吹台獨，也是民進黨御用學者，如今配合賴政府與罷團演出這樣的鄉土拔辣劇，他也只能說老師辛苦了。

對此，梁文韜在宣講活動強調，希望游顥趕快回頭是岸，因為國民黨已背叛台灣，加入他們欺負台灣，讓台灣套入中國，台灣就會像香港一樣，陷入萬劫不復地步。

此外，「去游除垢」罷團，近期獲得台北支持者提供自家貨車，罷免志工昨透過手工彩繪，打造獨一無二的罷免宣傳車，對抗游顥鋪天蓋地文宣攻勢，表達基層公民對金權政治的怒吼與反擊。

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