表態落實「兩年條款」？黃珊珊讚王安祥：國會即戰力

民眾黨立委黃珊珊昨發文盛讚，黨內不分區備位立委王安祥是國會即戰力，被外界視為支持兩年條款。（資料照）

2025/08/07 05:30

〔記者林哲遠、張文川／台北報導〕民眾黨十日召開黨代表大會，有黨代表擬在會中提案處理前主席柯文哲所立「兩年條款」存廢問題，民眾黨立委黃珊珊昨發文盛讚，黨內不分區備位立委王安祥是國會即戰力，被外界視為支持兩年條款。對此，其他白委多避而不談，身兼黨主席的黨團總召黃國昌則預告，將在黨代表大會表達立場，會尊重且執行柯文哲當初的規劃。

黃國昌：會尊重且執行柯的規劃

黃珊珊在臉書發文祝賀民眾黨、柯文哲生日，並提及六年前柯主席以「理性、務實、科學」作為理念號召，將一群夥伴集結，從不分區立委被提名人名單的多元組成就可見得，民眾黨團組成最強戰力、超越藍綠的戰隊，為民眾監督政府、捍衛公益。

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黃珊珊並點名，不分區第十二名、中正大學教授王安祥一年多來都參與她辦公室每周的法案會議，更在多項議題及修法參與意見，王也許是素人，但絕不是新手，而是國會即戰力。

儘管黃珊珊全文隻字未提兩年條款，但選在柯生日當天談及備位立委表現，背後意涵不言而喻。不過，對於黃珊珊公開對此表達意見，記者透過訊息、電話詢問民眾黨立委林憶君、林國成、張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、劉書彬等人皆未獲回應。某白委辦公室幕僚則轉述，以黨團及黨中央的意見為準，由黨中央統一回應。

黃國昌昨在黨政會議後記者會也被問及兩年條款，他說，民眾黨三十四名不分區人選，都是柯文哲向社會所延攬的優秀人才；至於是否留任部分立委傳承經驗？黃說，他相信黨代表大會中大家會做出非常有智慧的決定，自己也會在大會清楚地表達，他會尊重且執行柯文哲當初的規劃跟想法。

此外，國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料，指柯文哲向京華城收賄三、四億、「一五○○」是比特幣、傳鹹濕簡訊騷擾女記者，柯文哲提刑事自訴控告鍾涉加重誹謗，台北地院昨開庭不公開審理，鍾小平向柯致歉，柯也當庭撤回自訴；庭內和解，庭外卻另闢戰場，鍾小平認為透過媒體公開「致歉」即可，民眾黨發言人吳怡萱、立院黨團主任陳智菡則要求鍾「鄭重道歉」。

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