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    今通過特別預算？ 政院：要看川普新宣布

    對於今天是否通過特別預算，行政院秘書長龔明鑫（中）昨表示，要看美國總統川普今天清晨的宣布。（記者鍾麗華攝）

    對於今天是否通過特別預算，行政院秘書長龔明鑫（中）昨表示，要看美國總統川普今天清晨的宣布。（記者鍾麗華攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院原規劃今天院會通過五四五○億元的韌性特別預算，含括二三五○億元的普發現金，在關稅稅率最終數據出爐後，行政院也將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。不過，對於今天是否通過特別預算？行政院祕書長龔明鑫昨說，要看美國總統川普今天清晨的宣布。

    根據白宮公布的川普官方行程顯示，川普將在美東時間六日下午四點半（台灣時間七日清晨四點半）於橢圓形辦公室宣布消息，白宮並未透露川普宣布的議題，但外界認為可能與關稅或二三二條款有關。

    據了解，行政院將編列含括二三五○億元普發現金的韌性特別預算，引發民進黨內不同的聲音，行政院昨也開會進一步討論。

    今天院會是否處理韌性特別預算案？龔明鑫表示，將視川普是否有新的宣布，包含台灣關稅廿％是否改變以及二三二條款調查是否有新進度，觀察影響與衝擊，再來看如何修正特別預算案。至於是否掌握川普的新宣布與台灣有關？龔則說，「不知道」，他並未參與談判。

    行政院今天院會議程沒有排入特別預算案，由於預算案屬重大議案，不能以臨時動議方式處理，據了解，今天院會不會處理特別預算。至於是否能先送產業支持方案的特別預算，而暫不編普發現金預算？知情人士透露，雖然特別預算可以分期編列，但目前行政院編列的版本就是五四五○億元。

    該名人士並說，根據立法院三讀通過的特別條例，條文僅明定普發現金就是二三五○億元，至於其他國土韌性、產業支持等共三一○○億元，三讀條文沒有寫明預算編列數字，因此行政院可以彈性調整。

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