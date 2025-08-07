823罷免投票＋核三重啟公投》民進黨組應援陸戰隊 朱立倫喊7席都要守住

核三重啟公投、第二波罷免投票廿三日登場，國民黨主席朱立倫（右圖）昨宣示七席立都要守住；民進黨代理秘書長何博文（左圖）則說將組「DPP應援陸戰隊」深入基層。（記者張嘉明、王藝菘攝）

2025/08/07 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢、李文馨／台北報導〕核三重啟公投將在廿三日登場，第二波罷免投票也同時進行，總統暨民進黨主席賴清德宣示持續與公民同行，火速整軍備戰。民進黨將組成「DPP應援陸戰隊」深入基層，並協調中央黨部各部門進駐，與罷團建立直接聯繫管道，統籌全國黨公職接力報罷區，協助強化陸戰。

朱立倫：台灣絕不能放棄核能

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時則宣示，七席面臨被罷免的國民黨立委，每一席都要守住，民主不容這樣被惡搞，國民黨要再次守護台灣的民主。他同時強調，這次的八二三公投，政府可順勢讓核三延役，台灣絕對不能放棄核能，不僅能保有自主能源，也讓國家安全受到基本保障。

請繼續往下閱讀...

何博文：黨工已進駐罷區協助

對於八二三罷免投票，民進黨代理秘書長何博文昨受訪表示，民進黨已有黨工與重要主管進駐罷區協助八二三活動，並組成「DPP應援陸戰隊」，透過街頭宣講、客廳會的方式，直接到社區、鄰里、巷弄面對人民。

民進黨人士說，中央黨部已派駐主管分掌統籌罷區，新北市為台灣民主學院副主任陳俊良、台中市為組織部副主任劉厚承、新竹縣為組織部主任張志豪、南投縣為新媒體中心主任阮俊達，四人將擔任黨部與公民團體間的窗口，媒合包括立法院「五一戰隊」及各縣市議員及黨團等資源。

民進黨立委林俊憲則提醒，黨中央比較著重罷免論述，可能導致支持者不知道八二三當天還有核三重啟公投。核能議題在台灣討論非常久，廢除核三與否也不是最近才出現的題目，大部分民眾心裡都有定見，在台灣反核的民意還是占絕大多數。

朱立倫則強調，八二三公投，是政府非常好的一次機會，讓民意展現，政府可以順勢讓核三延役，使台灣能保有自主能源的一部分。國民黨再次呼籲全民，八二三站出來同意核三廠延役案，國民黨將舉辦公投政策說明會，下週起陸續在南部、台北舉辦，要共同支持核三延役。

發起「反對核三重啟」連署

民團：解不開難題勿留給後代

不過，台灣親子共學教育促進會昨在立法院舉辦記者會，宣布發起「親子家庭反對核三重啟」公開連署。廿歲首投族、公投電視發表會反方代表吳亞昕說，台灣核廢料處置若連選址都有困難，卻主張重啟核三，「這不就是把解不開的難題，留給我們這一代、以及下一代嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法