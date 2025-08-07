中資遊說無罰則 綠委要提修法

中國電動車商比亞迪叩關台灣，傳透過代理商太古集團接觸朝野立委；現行遊說法雖明定禁止中國人士在台遊說，但並無罰則，民進黨立委表示將提案修法，彌補缺漏。圖為比亞迪昨在尼泊爾展示車款（路透）

2025/08/07 05:30

遊說法補漏洞 兩岸條例、國安法、反滲透法也需通盤處理

〔記者李文馨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立院朝野立委。現行「遊說法」雖明定禁止中國人士在台遊說，但並無罰則，形同虛設。民進黨立委王定宇受訪說，本會期將再次提案修法，盼朝野立委共同支持；同黨立委邱志偉認為，該議題應搭配兩岸條例等法規通盤處理。

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現行法律只「禁止」卻不罰

「遊說法」第八條規定，中國人民、法人、團體或其他機構不得自行或委託其他遊說者進行遊說；香港或澳門居民、法人、團體或其他機構，亦同。不過同法並未規定相關罰則。

對於法規漏洞，王定宇在第九屆國會曾提案修法，指遊說資訊揭露以及違法的遏止顯有缺漏，增訂違反遊說法第八條規定自行委託進行遊說或受委託進行遊說者，處新台幣一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並得按次連續罰。接受遊說或故意隱匿者，亦同。

王定宇表示，在複雜的政商關係下，中國在全球各地用金錢等手段，影響立法機關的程序，台灣更是首當其衝。他過去提案修法時為最後一個會期，因屆期不連續而退回原點；既然現在發生比亞迪事件，與其整天要求直播，不如透過修法讓政商遊說更透明，盼藍白立委共同支持。

邱志偉指出，中國人民或法人要開罰相當不易，必須要搭配兩岸條例、國安法、反滲透法等相關法規通盤處理，並就台灣內部的在地協力者一併開罰，才可以將漏洞補齊。他呼籲，立法院長韓國瑜若連基本和中國業者互動的分寸都拿捏不好，根本愧對國家，應該主動在國會致歉。

根據內政部最新統計，截至今年六月卅日，中央及地方政府機關遊說案累積有五六七件申請案，其中以立法院案量最多、有四三五件，占全國各機關總件數的七十六％；其它四院的遊說數量加總僅有廿三件，九成以上中央部會僅有個位數的遊說申請案。監察院二○二一年曾建議內政部研議改善遊說法缺少誘因機制的缺陷，但至今揭露數量並無顯著改變。

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