參加比亞迪代理商宴 三立︰陳姓主管停職調查

圖為比亞迪昨在尼泊爾展示車款（路透）

2025/08/07 05:30

〔記者林哲遠、林欣穎、劉宛琳、謝君臨／台北報導〕週刊報導，中國電動車龍頭比亞迪七月廿八日透過代理商太古集團，宴請立法院長韓國瑜幕僚、副院長江啟臣幕僚及立法院總務處長廖炯志等人，被指觸犯「遊說法」。民眾黨主席黃國昌昨表示，此案一定要調查，呼籲該名出面邀約餐敘的三立陳姓高層出來講清楚。

三立電視陳姓主管昨未回應。三立電視則表示，已暫停陳姓主管職務並進行調查。在經過約詢後，該主管表示，當日是受邀參與，並協助邀請政界友人與會，並非由他作東，當事人已自請處分。

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黃國昌指出，他詢問立法院的總務處長是誰約吃飯的？總務處長說就是三立的陳姓主管，而且根本不知道去那邊有什麼太古汽車集團。三立集團部分的業務，是有在做「牽猴子」的工作嗎？這個水非常的深，絕對要查到底。

黃國昌還質疑，該名主管負責政論節目，晚上三立的政論還狂罵此案，是在演哪齣？請該主管出來講清楚，他跟中國代理商有什麼關係？

三立電視回應，該篇報導由同業媒體揭露，外界質疑三立聯手同業設局，實屬荒謬揣測，更不符合媒體作業常理。三立強調，新聞與政論節目針對重要時事進行採訪與討論本屬新聞專業，「此案反證明三立新聞與政論節目報導與製作皆依循新聞倫理自主進行，不受其他外力影響。」

由於立院傾向認定本案是無關公務的私人餐敘，並未依「遊說法」規定展開調查，民進黨立委賴瑞隆批評，遊說法非常清楚，有相關事證時就該立案調查，立院應該要立案調查自清，而非遇到正、副院長的幕僚就掩護、輕輕帶過。

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