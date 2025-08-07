焦點評論》惠頓攻擊川普的「黑歷史」

美國總統川普（法新社）

2025/08/07 05:30

記者鄒景雯／特稿

台美進行關稅談判的關鍵時刻，一篇名為「台灣何以失去川普」的評論，在國內特定圈子瘋傳，該文作者惠頓（Christian Whiton）究竟何許人也？恐怕鮮少人知道他在川普第一任時，因為多次針砭川普，才被迫離開國務院的背景。

為國內若干媒體指稱是「川普核心幕僚」的惠頓，其實最早是葉望輝的小跟班，在川普二○一六年底首次當選後，經葉望輝的推薦，順利取得國務院的一個外交顧問的職位。

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然而在其任職期間，不久即與葉望輝因路線齟齬而鬧翻，之後又因多次在公開場合批評川普，在共和黨內人緣極差，後來沒多久就離開國務院，前後大約只幹了一年，從來就不被歸類為川普的團隊之一。川普第二任再組政府，也完全沒有找惠頓再入政府，即可略見端倪。

惠頓貶抑川普的例子不知凡幾，例如在川普第一次初選時，他在福斯的新聞網站寫文章，說川普的外交政策言論，像是「一個整學期小考都不及格、卻不切實際地承諾期末考會考高分的青少年」。但後來川普勝選，沒幾天他又立刻寫文章說川普應該得到諾貝爾獎。

憑藉著葉望輝夠共和黨、也夠接近川普的關係，我駐美代表處因此在惠頓離開政府後，曾經委託他在華府擔任政治公關工作，但是大概一年多後，也因為表現不佳，因此在蕭美琴擔任代表時不再續約，從此之後，他就在各種場合攻擊蕭美琴與民進黨政府。是否挾怨報復？應可受公評。

遭到惠頓批駁的蕭美琴，其實現在的國務卿魯比歐正是她的好朋友，還有多位川普信任的官員，這次都被選任進入政府；更不要說多位川普信任的重量級國會議員，也同時都與蕭美琴密切互動，所謂蕭美琴或者台灣政府跟川普核心圈不熟悉的說法，似乎失之偏頗。

事實上，惠頓這次的發文，是不是典型的因為拿不到生意，便到處攻擊前業主的「小包商」行徑，在華府外交圈也正被竊竊私語。

值得注意的是，有不少華府美方人士提醒：惠頓在拿不到台灣政府合約之後，除了不斷攻擊其他和台灣合作的同業之外，也和一位前外交官出身的台灣在野黨在華府的代表非常親近。這次發動攻擊的文章敘事，幾乎大部分，都與過去一年來在華府被這個台灣特定政黨代表及相關遊說者的攻擊敘事一致：包括指控台灣支持婚姻平權、關注民主價值及弱勢權力，都與美國價值不同等等，甚至也不斷把台灣的總統抹黑成挑釁中國的麻煩製造者。

另外啟人疑竇的是，惠頓這次寫作的網站，是一個像是少數人才會注意到的部落格形式，坦白說傳播速度，與被注意到的機會，相對應該是很低的，但是為何快速地被轉成中文，並且被傳進台灣並在短時間內被擴大，還被包裝成「川普核心幕僚」的說法，是不是出自特定政黨的手筆？很值得進一步追蹤推敲。

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